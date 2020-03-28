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Кривцов в ТОП-3 по среднему числу заблокированных ударов в этой ЛЧ

Премьер-лига
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Сергей обошел в рейтинге Кулибали и Вертонгена. Они на 5-м месте

Кривцов в ТОП-3 по среднему числу заблокированных ударов в этой ЛЧ
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов вошел в ТОП-5 футболистов в Лиге Чемпионов cезона 2019-2020 по среднему числу заблокированных ударов за матч.

29-летний защитник "горняков" в среднем блокировал 1,7 удара за игру. Примечательно, что Сергей обошел в рейтинге Яна Вертонгена и Калиду Кулибали.

ТОП-5 игроков по данному показателю в этой ЛЧ выглядит следующим образом:

5. Ян Вертонген (Тоттенхэм), Стивен Нзонзи (Галатасарай), Фелипе (Атлетико Мадрид), Брайан Хейнен (Генк) - 1,4
4. Калиду Кулибали (Наполи), Максимилиан Вобер (РБ Зальцбург) - 1,5
3. Моктар Диахаби (Валенсия), Неманья Милунович (Црвена Звезда), Сергей Кривцов (Шахтер Донецк) - 1,7
2. Йордан Осарио (Зенит) - 2,2
1. Карлос Куэста (Генк) - 2,3

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В статье: Сергей Кривцов Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Planet Football
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