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Головко: Именно Сабо собрал ту команду Динамо, что добралась до 1/2 финала ЛЧ

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-футболист киевлян рассказал о влиянии Лобановского и Сабо в том коллективе

Головко: Именно Сабо собрал ту команду Динамо, что добралась до 1/2 финала ЛЧ
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Головко вспомнил об успехах киевлян в Лиге Чемпионов 1998/99 в интервью официальному сайту киевлян.

"Как Лобановскому удалось вернуть "Динамо" на высшие позиции в Европе? Первый момент – давайте будем откровенны, команду, которая выстрелила, собрал все же Сабо. Он понимал, на что способны эти игроки, и доверил им место в "Динамо".

Другое дело – что умения выжать из этих футболистов максимум, у Йожефа Йожефовича не оказалось. А вот Валерий Васильевич сумел это сделать, понимая, что для этого нужно иметь функциональный каркас ценой таких вещей, как возможность осечки в чемпионате, так далее.

И даже при том значительном улучшении функциональной готовности и слаженности действий, вспомните, не забей Шевченко с помощью защитника в Праге, не выдай Шовковский замечательную серию послематчевых пенальти – и могло бы не быть того сезона с полуфиналом Лиги чемпионов.

Именно поэтому Лобановский был жестким и даже беспощадным к, казалось бы, мелочам. Потому что он понимал: отдайся здесь на 80%, а не на 100%, не добеги там на полметра, убери ногу еще где-то – и все. В этих маленьких различиях, даже мелочах – разница между простыми людьми и гениями. Валерий Васильевич был гением", – сказал Головко.

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В статье: Йожеф Сабо Валерий Лобановский Александр Головко Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
29.03.2020 в 10:41
лобановский был единственный тренер а все остальные просто физруки
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vgolovan (полтава)
29.03.2020 в 10:40
головко с перепою что то там накоментировал а ты уже свои умные 5 копеек вставляеш
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vgolovan (полтава)
29.03.2020 в 10:38
что ты лепиш придурок сам прочитай и подумай
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Hugo64 (PARIS)
29.03.2020 в 09:23
читая книгу блохина ФУТБОЛ НА ВСЁ ЖИЗНЬ подтверждающие слова Головко- и в то время собирали другие тренера команду и приглашали лобановского который с командой вытреливал и неплохо Но потом команда скатывалась и опять назначали другого тренера до следующего раза-- и в тот период 98099 именно так же и было- И ещё САБО передал команду с разрывом 1 и 2 места (ДК первая) в разницей 14 очков- а финишировала с разницей 7----это есть факт
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