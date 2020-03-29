Головко: Именно Сабо собрал ту команду Динамо, что добралась до 1/2 финала ЛЧ

Бывший игрок "Динамо" Александр Головко вспомнил об успехах киевлян в Лиге Чемпионов 1998/99 в интервью официальному сайту киевлян.

"Как Лобановскому удалось вернуть "Динамо" на высшие позиции в Европе? Первый момент – давайте будем откровенны, команду, которая выстрелила, собрал все же Сабо. Он понимал, на что способны эти игроки, и доверил им место в "Динамо".

Другое дело – что умения выжать из этих футболистов максимум, у Йожефа Йожефовича не оказалось. А вот Валерий Васильевич сумел это сделать, понимая, что для этого нужно иметь функциональный каркас ценой таких вещей, как возможность осечки в чемпионате, так далее.

И даже при том значительном улучшении функциональной готовности и слаженности действий, вспомните, не забей Шевченко с помощью защитника в Праге, не выдай Шовковский замечательную серию послематчевых пенальти – и могло бы не быть того сезона с полуфиналом Лиги чемпионов.

Именно поэтому Лобановский был жестким и даже беспощадным к, казалось бы, мелочам. Потому что он понимал: отдайся здесь на 80%, а не на 100%, не добеги там на полметра, убери ногу еще где-то – и все. В этих маленьких различиях, даже мелочах – разница между простыми людьми и гениями. Валерий Васильевич был гением", – сказал Головко.