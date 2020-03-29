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Степаненко: Если почувствую, что занимаю чьё-то место, то покину Шахтёр

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек не планирует играть до 40

Степаненко: Если почувствую, что занимаю чьё-то место, то покину Шахтёр
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о планах на продолжительность игровой карьеры.

"Я, как сказал, например, Тони Кроос, не из тех, кто хочет играть до 40 лет. Сейчас у меня травма, дай Бог, залечу ее и все будет хорошо. Играть планирую, пока здоровье позволяет и пока буду видеть, что готов конкурировать за место в "Шахтере", сборной, держаться на высоком уровне.

Если замечу, что занимаю место, то нет. С каждым годом нужно все больше за собой следить. Мы не молодеем, а для футболиста от этого многое зависит", – заявил 30-летний полузащитник.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтёр
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