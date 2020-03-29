Маркевич: Некоторые украинские клубы уже не хотят платить зарплаты игрокам

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о ситуации в чемпионате Украины во время карантина.

"Давайте подождем еще хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока все выглядит так. Подождем.

Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется", – сказал Маркевич в эфире "Футбол NEWS".