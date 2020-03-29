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Маркевич: Некоторые украинские клубы уже не хотят платить зарплаты игрокам

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист прокомментировал финансовое состояние украинского футбола

Маркевич: Некоторые украинские клубы уже не хотят платить зарплаты игрокам
Новина українською

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о ситуации в чемпионате Украины во время карантина.

"Давайте подождем еще хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не все знаем, но пока все выглядит так. Подождем.

Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в ЛЧ, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить, я знаю. Посмотрим, как все повернется", – сказал Маркевич в эфире "Футбол NEWS".

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В статье: Мирон Маркевич
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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
29.03.2020 в 12:35
Интересно-а за что тебе клоун в УАФ Павелко платит 500 тысяч гривен зарплаты в месяц?- за провалы и проколы в молодежных сборных или за шершавый язык которым ты лижешь у Ахмета
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Инспектор ( )
29.03.2020 в 11:43
Пан Мирон, второе место не дает право играть в ЛЧ, а только дает право играть в квалификации ЛЧ
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AndrewGreen (Lviv)
29.03.2020 в 12:33
Ок, а кваліфікація це не ЛЧ?Там ж не пише: 2-ге місце виводить на пряму у груповий етап ЛЧ.
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