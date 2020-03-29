Назарина покинет Карпаты летом – СМИ

Полузащитник "Карпат" Егор Назарина вернется летом в "Антверпен", сообщает Voetbalkrant.

Сам 22-летний игрок не горит желанием задерживаться в львовском клубе, так как хочет выступать за более сильный клуб.

Пока неизвестно, даст ли "Антверпен" шанс Назарине заиграть в первой команде бельгийцев. Возможно, он будет продан в другой клуб.

В этом сезоне Назарина отметился 5 голами и ассистом в 16 матчах.

Его контракт с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021-го года.