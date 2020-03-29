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Назарина покинет Карпаты летом – СМИ
Хавбек не собирается надолго задерживаться во Львове
Полузащитник "Карпат" Егор Назарина вернется летом в "Антверпен", сообщает Voetbalkrant.
Сам 22-летний игрок не горит желанием задерживаться в львовском клубе, так как хочет выступать за более сильный клуб.
Пока неизвестно, даст ли "Антверпен" шанс Назарине заиграть в первой команде бельгийцев. Возможно, он будет продан в другой клуб.
В этом сезоне Назарина отметился 5 голами и ассистом в 16 матчах.
Его контракт с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021-го года.
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