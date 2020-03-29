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Бабич: Обычный стык на повторе может выглядеть как что-то страшное

Премьер-лига
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Наставник недоумевает по поводу ВАР

Бабич: Обычный стык на повторе может выглядеть как что-то страшное
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мнением о ВАР.

"Не совсем еще привык к нему и не всегда понимаю. Мы две игры с "Днепром-1" провели с ВАР и остались вопросы. Не к "Днепру-1", а к этой системе. Хотелось бы больше объективности, и чтобы он был последовательным.

Увы, пока что один и тот же момент может трактоваться по-разному. Игровой стык может быть вполне обычным, как на тренировках, а потом арбитр смотрит на него через ВАР и падает в обморок.

На видеозаписи, смотря с какого ракурса снять момент, можно увидеть и что-то страшное, хотя в динамике ничего необычного не произошло. Повторюсь, нужна объективность и последовательность и тогда не будет вопросов, кто справедливо выиграл, кто справедливо проиграл", – сказал Бабич в интервью "Команде №1".

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
Команда №1
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