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Вице-президент Ворсклы: Нам придется отказаться от части зарплат, для президента, спортивного директора и других

Премьер-лига
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Олег Лысак рассказал о необходимости урезать зарплаты на период пандемии

Вице-президент Ворсклы: Нам придется отказаться от части зарплат, для президента, спортивного директора и других
Новина українською

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, какие меры примет клуб в условиях пандемии коронавируса.

"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директорах. Словом, всех, от кого зависит деятельность клуба.

Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат.

На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", – рассказал Олег Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Олег Лысак коронавирус
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