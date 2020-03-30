  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леднев: Рафаилов держал всех игроков Зари в узде. Не понимаю, почему он ушел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев: Рафаилов держал всех игроков Зари в узде. Не понимаю, почему он ушел

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист прокомментировал новость об уходе Рафаилова из "Зари"

Леднев: Рафаилов держал всех игроков Зари в узде. Не понимаю, почему он ушел
Новина українською

Вингер луганской "Зари" Богдан Леднев высказался насчет того, что генеральный директор Сергей Рафаилов покинул клуб.

"Сейчас карантин, я его не видел, поэтому не могу сказать, как было. Могу судить только по интервью, в клубе никакая информация не ходила – ушел он или не ушел. Я не знаю.

Это очень неожиданно, ведь команда поднялась на второе место, а человек работал в клубе 12 или сколько там лет. Все хорошо, а он уходит – это очень непонятно и странно.

Рафаилов – мужчина, который держит футболистов в узде. Бескомпромиссный человек, может ребром поставить вопрос", – рассказал Богдан Леднев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...