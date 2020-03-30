Леднев: Рафаилов держал всех игроков Зари в узде. Не понимаю, почему он ушел

Вингер луганской "Зари" Богдан Леднев высказался насчет того, что генеральный директор Сергей Рафаилов покинул клуб.

"Сейчас карантин, я его не видел, поэтому не могу сказать, как было. Могу судить только по интервью, в клубе никакая информация не ходила – ушел он или не ушел. Я не знаю.

Это очень неожиданно, ведь команда поднялась на второе место, а человек работал в клубе 12 или сколько там лет. Все хорошо, а он уходит – это очень непонятно и странно.

Рафаилов – мужчина, который держит футболистов в узде. Бескомпромиссный человек, может ребром поставить вопрос", – рассказал Богдан Леднев.