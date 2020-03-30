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Виктор Скрипник сообщил о преемнике Рафаилова
Пока временном
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сообщил, кто в клубе занял вакантную должность генерального директора после увольнения Сергея Рафаилова.
- Да, Рафаилов покинул клуб, 26 марта был последним днем.
Станислав Органов будет выполнять его обязанности. Это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда он снова восстановится.
А потом президент клуба будет принимать решение.
Ранее говорилось, что должность генерального директора "Зари" займет Владимир Генинсон.
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Источник:Великий футбол
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