Виктор Скрипник сообщил о преемнике Рафаилова

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сообщил, кто в клубе занял вакантную должность генерального директора после увольнения Сергея Рафаилова.

- Да, Рафаилов покинул клуб, 26 марта был последним днем.

Станислав Органов будет выполнять его обязанности. Это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда он снова восстановится.

А потом президент клуба будет принимать решение.

Ранее говорилось, что должность генерального директора "Зари" займет Владимир Генинсон.