Капитан Ворсклы надеется на организацию внеочередного тренировочного сбора

Капитан и защитник полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков объяснил, как изменился ритм его жизни во время карантина и высказал свое мнение относительно того, каким образом должен возобновится чемпионат.

- Остановка чемпионата, карантин ...Как после этого изменилась жизнь профессионального футболиста?

- Жизнь не изменилось, за исключением того, что вместо матчей и тренировок большую часть времени провожу дома с семьей.

- Форму удается поддерживать в домашних условиях?

- Форму поддерживаю индивидуально. В телефонном режиме каждый из игроков получает указания от наставников и с нетерпением ожидаем скорейшего возобновления чемпионата.

- По позитивному сценарию чемпионат придется доигрывать, возможно, даже летом за насыщенного графика. Морально и физически готовы будете к такому испытанию?

- Морально готов на все сто! Прошло всего две недели карантина, а уже хочется поскорее вернуться к игре. По физической готовности, все команды будут в равных условиях. Возможно, когда будет известна уже точная дата возобновления чемпионата и для этого будут благоприятные условия, за неделю-две проведем хотя бы минимальный сбор.

- Несмотря на неудачное выступление в первой части чемпионата, смена тренера - было положительное влияние. Как Юрию Максимову так относительно быстро удалось реанимировать команду?

- Ему удалось сплотить и объединить вокруг себя весь коллектив и поднять наш моральный дух. Зимой провели очень плодотворный сбор, где все ребята выложились сполна и быстро приняли философию нового наставника. В итоге, это дало свои плоды.

- Юрий Максимов сказал, что главная задача - не вылететь. Но сезон еще можно спасти. В запасе остается козырь в виде Кубка Украины, где в полуфинале вас ждет "Мариуполь"...

- Мы настроены оптимистично. Кроме борьбы в Кубке Украины, постараемся и через плей-офф побороться за путевку в еврокубки. Осознаем, что амбициозные планы - это хорошо, но сейчас главное чтобы наша жизнь вернулась к привычному режиму, ситуация стабилизировалась, и люди были здоровы. А потом поиграем и в футбол.