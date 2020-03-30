Тарас Степаненко: Раньше я бывал дома чаще

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко пообщался в прямом эфире на клубной странице в Instagram с болельщиками.

- Восстанавливаюсь после травмы, ежедневно работаю в зале на базе в Святошине. Тренируюсь два раза в день. Когда карантин отменят, думаю, буду готов присоединиться к команде. Мой маршрут: дом - база, база - дом. Все идет медленно, есть протокол. Накачиваю мышцы, постепенно, в легком темпе бегаю, делаю процедуры. У тех, кто травмирован, работа кипит.

- В твоей жизни карантин ничего фактически не изменил: ты ездишь на тренировку...

- Даже можно сказать, что раньше я бывал дома чаще. Сейчас рано утром еду, а возвращаюсь вечером, к ужину. Жена должна самостоятельно справляться с детьми во время карантина. Ей тяжело. На прогулку, на детские площадки не ходим. В течение недели жена один или два раза выезжала в лес с детьми, просто чтобы они немного подышали воздухом.

- Сейчас активно обсуждается вопрос о чемпионате. Как лучше поступить, на твой взгляд? Оставить как есть или доигрывать летом?

- Все будет зависеть от того, как осилим эту болезнь. Карантин продлили на месяц. Если продолжат еще, просто физически не будет времени доиграть этот сезон, потому что стартует следующий. Футбольные функционеры, руководители соберутся и определят, как правильно.

Читаю: кто-то говорит, что следует оставить результаты после первого этапа, другие - что это несправедливо, ведь сыграли еще один тур ...Как по мне, самое главное - чтобы люди перестали болеть, а в нашей стране вновь начали проводить такие массовые мероприятия, как футбол. Пока же лучше поберечься и сохранить здоровье людей.