Председатель объединения тренеров: Я рад, что не тренирую сейчас какую-то из команд

Председатель Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов поделился своим мнением по поводу прекращения чемпионата Украины во всех трех профессиональных лигах и длительном карантине из-за пандемии коронавируса Covid-19.

- Николай Петрович, на ваш взгляд, есть ли шанс завершить чемпионат Украины после нынешнего карантина, который предварительно продлен до 24 апреля?

- Если честно, я рад, что не являюсь главным тренером одной из команд. В противном случае не знаю, что бы творилось в моей голове. Можно было бы сойти с ума. Не завидую бывшим коллегам, которые сейчас ломают голову над тем, как работать удаленно и в неизвестности строить какие-то планы. Хотя на первом месте, конечно же, здоровья всех людей в мире, в Европе и у нас, в Украине.

- Если придется чемпионат завершать досрочно, как "зафиксировать" места команд в турнирной таблице УПЛ?

- Да, читаю и вижу эту дискуссию о том, как завершить чемпионат - после 22 или 23-х туров. Все-таки сыграно было 23 тура, поэтому от этого и надо отталкиваться. В другом случае получается, что команды играли этот тур напрасно?

Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в таблице. Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не принимать во внимание. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 игр, считают, что надо считать все матчи.

- Может, тогда главным претендентам на второе место сыграть между собой "серебряный" матч?

- Не знаю. Но мне кажется, в этой ситуации отдельные матчи уже не имеют смысла. Возможно, эту коллизию можно было бы решить путем голосования всеми клубами УПЛ. Как большинство решит, меньшинство смирится с этим решением.

- Это касается и зоны аутсайдеров?

- Да, там ситуация более понятна. Есть явный аутсайдер, тем более, что все знают, какая сейчас тяжелая ситуация у этого клуба.

- Вице-президент полтавской "Ворсклы" высказался за сокращение зарплат сотрудникам клуба на 50 процентов, чтобы удержать команду на плаву. Такая тенденция ожидает весь украинский футбол?

- Если он говорил о руководящем составе, то не думаю, что это сильно повлияет на бюджет клуба. По крайней мере, когда я был главным тренером "Ворсклы", руководители клуба, в частности, Олег Бабаев, деньги в команде не получали. Но какие зарплаты у нынешних менеджеров, мне неизвестно. Могу сказать, что если это решение затронет и футболистов, то это плохая тенденция, так как финансовой подушки у игроков нет, тем более что в некоторых командах и так есть задержки по выплате зарплат. В той же "Ворскле", слышал, были долги перед некоторыми игроками еще за 2016 год. И Василий Сачко мне давно не звонил. Не было бы проблем - уверен, давно бы набрал.

Мне кажется, это решение непопулярное и его больше лоббируют не собственники, президенты клубов, а так называемые "посредники", которые хотят понравиться и выслужиться перед своими работодателями. Думаю, что в этой ситуации нам не стоит брать пример с европейских команд, потому что в Украине богатых клубов, за исключением двух, нет.