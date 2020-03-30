Цитаишвили признался, что кроме Украины и Грузии нигде в отпуске за рубежом не бывал

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о "коронавирусных" разговорах в команде, своем новом домашнем любимце и поездках за время зимней паузы в чемпионате Украины.

- Обсуждали с партнерами ситуацию, связанную с пандемией COVID-19?

- Из партнеров по команде почти каждый день общаюсь только с Денисом Поповым, реже - с ребятами из дубля, с которыми вместе играем в Counter-Strike. Конечно, обсуждаем то, что сейчас происходит у нас в стране и в мире, сошлись во мнении, что, хотя в "Динамо" карантин пока до 5 апреля, скорее всего, до 24-го числа ничего не изменится, поскольку в этого времени объявлен карантин по всей стране. Неправильно восстанавливать чемпионат, пока ситуация не стабилизировалась, ведь футбол - такой вид спорта, в котором задействовано очень много людей - больше, чем 20 или 30 человек, а это очень опасно. Лучше потерпеть и потом играть с болельщиками.

- Расскажите подробнее о Бандита, он давно у вас?

- Примерно два месяца. Я давно хотел собаку, но это очень ответственное решение, учитывая, что бигль - охотничья порода, и собакой нужно заниматься, поэтому все ждал подходящего момента. Год назад у меня появилась девушка, и мы уже вместе решили завести любимца, чтобы проверить, сможем с ним справиться. Пока получается, уже научили Бандита командам "Сидеть", "Ко мне" и другим.

Хотим, чтобы с ним еще позанимался кинолог, но из-за карантина придется отложить, потому дрессировкой занимаемся сами. Собаке 4 месяца - это такой возраст, когда он уже проявляет характер и хочет показать, что он главный в доме. Но мы ему не позволяем этого делать. В остальном он очень добродушный, со всеми хочет играть.

А когда мама в шутку поставила годовалую сестру в угол, Бандит начал лаять и защищать ребенка, хотя они всего лишь месяц знакомы. Он не кусается, а только играет с ней, и мы даже не боимся оставлять ее с собакой. Не зря говорят, что, когда рождается ребенок, можно сразу заводить домашнего любимца, так как у них быстро налаживается прочная связь, что идет на пользу ребенку.

- Расскажите о своем последнем путешествии за границу. Запомнилось?

- Собственно говоря, кроме Грузии, я никогда никуда не ездил. Сейчас, когда появилась девушка, конечно, нужно будет ездить на море (улыбается). Зимой мы вместе были в Грузии, я ей там все показал, познакомил с родителями и родственниками. Затем мы полетели в Дубае - и это была первая страна, в которой я провел отпуск - до этого всегда оставался в Киеве и тренировался, а летом после чемпионата мира собственно и отпуска и не было - всего 5-6 дней.

Зимний отдых очень понравился, когда так перезагружаешся, работать очень легко, хорошо себя чувствуешь и морально, и физически. Ей было интересно у меня на родине, и мне будет также интересно познакомиться с ее родственниками. Ее родители живут в Киеве, а бабушка и дедушка - в деревне недалеко от Донецка. Когда будет возможность, обязательно туда съездим.

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Любимое грузинское блюдо? Это хинкали, но я только наполовину грузин, поэтому очень люблю и украинскую кухню. Например, когда я тосковал по борщу, мама по моей просьбе его готовила. А хинкали понравились и моей девушке. Наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого блюда, но вкуснее, чем у моей мамы, я хинкали нигде не ел. Правда с ними нужно быть осторожным, ведь если много есть, можно очень хорошо набрать в весе и вернуться из отпуска с лишними 5 килограммами.

Я и сам стараюсь следить за своим питанием, и папа у меня очень строгий, он сам был футболистом, поэтому, когда беру лишний кусочек хлеба, сразу осуждающе на меня смотрит, и я понимаю, что лучше не стоит (улыбается), иначе заставит меня минут 40 бегать, чтобы сбросить лишнее.

Сейчас в этом плане выручает присутствие мамы, которая, прожив столько лет с папой, хорошо разбирается в футболе и знает, что нужно есть, а что - нет. Сам я все время жил на базе, где нам готовили, поэтому, наверное, не смог бы разобраться, как правильно питаться. В целом, я самостоятельный, но иногда в плане питания опыта еще не хватает. Хотя проблем с лишним весом у меня никогда не было. Семья у меня спортивная, тренируюсь я под присмотром папы, поэтому все четко и правильно распланировано.