Босс тренеров Николай Павлов: VAR? От этого же можно сойти с ума, умереть!

Председатель Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов высказал свое мнение по поводу выборов нового президента УПЛ, введения VAR и будущего сборной с/без Шевченко.

- Скоро в Украинской Премьер-лиге будут выборы президента. У Томаса Гримма будет новый преемник. Можно ли ожидать от него свежих идей?

- Я не знаком с кандидатами на этот пост. Судя по всему, претендентов будет не много. И как показывает последний опыт, роль президентов УПЛ переоценивать не стоит. Они обычные исполнители. Когда же УПЛ возглавляли Григорий Суркис, затем Рафиль Сафиуллин, чувствовалось, что за ними стоят клубы, финансы, поэтому от них зависели какие-то решения. Следующие президенты УПЛ выполняли другие роли.

- Как вы восприняли появление системы VAR в чемпионате Украины?

- Я уже свое мнение высказывал, и она не в пользу этого ноу-хау. Спросите тех, кто играл в футбол. Где эмоции? Где радость от гола, который затем отменяют? От этого же можно сойти с ума, умереть. Уверен, что если бы не VAR, многих красных карточек не было бы в матчах, которые были у нас сыграны с этой системой. Страдают команды и болельщики тоже, которые в последующих турах уже не видят основных игроков, потому что они были удалены через VAR. Футбол - это спорт, эмоции, а после 3 минут «простоя» и просмотра видео напряжения приходит.

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- Перенос в год Евро-2020 может быть чем-то полезен для сборной Украины?

- В каждой сборной есть свое мнение по этому поводу. Если говорить об Украине, возможно, тоже есть свои плюсы в плане усиления линии атаки. Вернется Артем Беседин. Еще восстанавливается после травмы Роман Яремчук. Набирает форму Андрей Ярмоленко. Это ребята из основного состава команды. Самое же сейчас, чтобы Андрей Шевченко продолжил работу со сборной, хотя в том, что он останется, я не сомневаюсь. Зная Андрея Николаевича, уверен, он не будет бросать дело на полпути.