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Василий Кардаш высказался по поводу завершения чемпионата в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)
Василий Кардаш высказался по поводу завершения чемпионата в УПЛ
Новина українською

Бывший футболист "Динамо" Василий Кардаш поделился своими мыслями по поводу возобновления чемпионатов в Европе после карантина и метода завершения соревнований в Украинской Премьер-Лиге.

- Что вы делаете в условиях карантина, какие его нормы выполняете?

- Понятно, провожу все время дома, придерживаюсь режима карантина. Выхожу раз в 3 дня прогуляться вечером. Поскольку появилось много свободного времени, я занимаюсь домашними делами, читаю, одним словом, стараюсь делать полезные вещи.

- Оцените свое настроение.

- Знаете, я по своей натуре домосед, поэтому не могу сказать, что прямо «накрывает». Если карантин продолжится, а погода, как мы видим, становится только лучше, может быть, меня и "накроет". Но сейчас могу сказать, что состояние терпимо.

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- Ваш прогноз: когда восстановится после паузы первый из футбольных турниров Европы?

- Мир попал в такую ​​ситуацию, что сейчас все медики и ученые работают над тем, чтобы побороть этот недуг. Надеюсь, что в ближайшее время будет найдена какая-то противодействие.

В УЕФА прорабатывают различные решения, есть три резервные даты возобновления первенств после того, как закончится карантин. Но сейчас такая ситуация, что что-то прогнозировать сложно. Думаю, какой-то запасной вариант у чиновников из высших футбольных инстанций должен быть.

Логично, что в этой ситуации приостановлено и наш чемпионат. Никто не знает, что будет дальше.

- Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить все после 1-го этапа, доигрывать или ... свой вариант.

- Мое мнение, сколько бы ни длился этот карантин, чемпионат все равно нужно завершить. Нужно завершить все национальные чемпионаты, еврокубки. В нынешней ситуации УПЛ нужно было остановить после первого этапа, чтобы все команды были в равных условиях. Не знаю, насколько уместно завершать чемпионат в таком виде, как сейчас. Думаю, будет много недовольных. Это будет какой-то неполноценный окончательный результат.

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В статье: Динамо (Киев) Василий Кардаш УПЛ "Урал" (Екатеринбург) коронавирус
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
30.03.2020 в 13:09
А почему сейчас команды не в равных условиях? А после 22 тура были в равных?
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.03.2020 в 13:13
Он так говорит,т.к. у него "динамовское сердце ".)
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0
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