Сегодня свой День рождения отмечает Алексей Михайличенко

Сегодня свой 57-й День рождения отмечает легендарный игрок киевского “Динамо”, а ныне - главный тренер первой команды, Алексей Александрович Михайличенко.

Будучи воспитанником киевского “Динамо”, Михайличенко дебютировал за основной состав в возрасте 19-ти лет. Он стал одним из ключевых игроков в “золотой” команде Валерия Лобановского, вместе с которой он трижды становился чемпионом СССР, трижды - обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА 1986-го года. В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы и олимпийским чемпионом в 1988 году. В том же году Михайличенко занял четвертое место в опросе France Football за титул лучшего футболиста года в Европе.

После ухода из “Динамо” в 1990-м году, он продолжил собирать титулы в Европе, став чемпионом Италии в составе “Сампдории” и пять раз завоевав титул чемпиона Шотландии в составе “Рейнджерс”.

Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел “Динамо” к чемпионству в 2003 и 2004 годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок.

Редакция сайта UA-Футбол присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Александровичу счастья, здоровья и дальнейших успехов в своем деле.