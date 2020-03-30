Болбат: Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат рассказал, как проводит время в период карантина.

– Сергей, две недели карантина позади. Чем занимаешься?

– Да в целом тем же, чем и большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации: сижу дома, читаю книги, смотрю фильмы. Появилось драгоценное время побыть в кругу семьи. Этого очень не хватало, потому у карантина есть и свои плюсы. Если говорить в общем о пандемии, то ситуация крайне сложная. Хочу, чтобы поскорее все закончилось, а люди вернулись к привычному образу жизни. Когда услышали первые новости из Китая о коронавирусе, мало кто мог поверить, что все так обернется. Осознаем серьезность проблемы.

– Как держать мышцы в тонусе в таких условиях?

– Занимаюсь дома, выполняю программу, которую отправляют нам тренеры, жена составляет мне компанию. "Шахтер" сработал в этой ситуации, как всегда, на высочайшем уровне: нам расписали план тренировок, дали рекомендации по питанию, каждый день медицинский штаб собирает данные о состоянии футболистов и их семей. Работаем в поте лица, насколько позволяют условия.

– Главное – заботиться о своем здоровье. Как семья поддерживает иммунитет?

– Все, что мы можем делать, это придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, правильно питаться, есть много овощей и фруктов, заниматься спортом и, самое главное, оставаться дома.

– Что бы хотел сказать болельщикам в такое непростое время?

– Призываю всех без надобности не выходить на улицу. Люди, будьте терпеливы и ответственны, следуйте рекомендациям ВОЗ. Сейчас все мы – одна команда. Когда это закончится, обязательно увидимся на стадионе и будем радовать вас громкими победами.