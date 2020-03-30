Скрипник: Может за время карантина и болельщик соскучится по футболу, и придет на стадион

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, как его команда и он лично придерживаются карантина.

О жизни в карантине: "Моя жена со мной в Запорожье, дети - в Германии. Живем здесь, а мыслями - в Германии, потому что дети есть дети. В Германии есть свод правил, которых нужно придерживаться. Кто не соблюдает, получает штраф. немцы - дисциплинированные люди. Можно гулять по парку, но если вас трое-четверо, то придется платить штраф.

Мы с женой выходим гулять, у нас есть небольшая зона для прогулок. Но из дома стараемся не выходить. За покупками мы ходим вдвоем, но один раз в неделю. Так нас приучила немецкая жизнь. Каждый день за хлебом или молоком не ходим. С этим у нас порядок. С утра начинаются звонки с родственниками, командой и тренерским штабом".

О тренировках в Германии: "Есть информация, что "Вольфсбург", "Лейпциг" и другие команды начали тренировки. Спрашивают разрешение города и показывают, как планируют это все организовать. Инфраструктура им это позволяет. У каждого игрока своя раздевалка и свой врач. Выходят по четыре человека на поле, четыре станции, работают по времени, меняются. Одна группа, вторая, третья. Это не каждый день, но некоторые команды так делают. В принципе, к этому надо привыкнуть, потому что когда сидишь дома, не хватает большого поля и бега с мячом".

О ситуации в "Заре": "Моя команда очень дисциплинированная, мы работаем по домам. База на карантине, мы не можем себе позволить тренировки. Мои ребята знают, что делать. Очень трудно привыкнуть к таким реалиям, но моим ребятам можно доверять.

На данный момент в команде все нормально. Врачи и массажисты с командой в хорошей коммуникации, контакт всегда есть. Стараемся придерживаться рекомендаций и правил, которые существуют во всем мире. Мы требуем от ребят, чтобы они их придерживались, поэтому у нас все нормально".

О карантине: "Можно говорить пафосные слова, футбол для болельщиков, но без них очень тяжело играть. Когда ты играешь неделями без болельщиков - это не дело. Надо подождать разрешения. Может и болельщик соскучится по футболу, и придет на стадион, а мы их будем там ждать и порадуем хорошей игрой.

Уверен, что везде есть трудности, но эту ситуацию нужно прожить всем вместе и выйти из нее сильным. У нас больше шансов доказать, что мы что-то можем - на поле. Не думаю, что в "Заре" есть большая сила в кабинетах. С учетом того, что генеральный директор ушел в отставку и президент переживает. Мерило результата - футбольное поле".