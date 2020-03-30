  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леднев: Не исключаю, что к Скрипнику есть интерес со стороны Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев: Не исключаю, что к Скрипнику есть интерес со стороны Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер очень здорово себя проявил

Леднев: Не исключаю, что к Скрипнику есть интерес со стороны Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за "Зарю", прокомментировал слухи о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник летом может возглавить "Динамо".

"Скрипник очень здорово себя проявил. Я могу это говорить, потому что работаю с ним. Это очень хороший тренер и в плане психологии, и в плане понимания игры, и в плане взаимодействия с командой.

Я не исключаю, что есть такой интерес от "Динамо", – сказал Леднев.

Напомним, что президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг данную информацию, а Скрипник заявил, что его все устраивает в "Заре".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
30.03.2020 в 19:38
Суркисня продолжит гробить великое Динамо.
Ответить
0
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.03.2020 в 19:56
Так купи и воскреси :)
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...