Леднев: Не исключаю, что к Скрипнику есть интерес со стороны Динамо

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за "Зарю", прокомментировал слухи о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник летом может возглавить "Динамо".

"Скрипник очень здорово себя проявил. Я могу это говорить, потому что работаю с ним. Это очень хороший тренер и в плане психологии, и в плане понимания игры, и в плане взаимодействия с командой.

Я не исключаю, что есть такой интерес от "Динамо", – сказал Леднев.

Напомним, что президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг данную информацию, а Скрипник заявил, что его все устраивает в "Заре".