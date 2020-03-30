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Караваев: Вопрос о пересмотре контрактов в Динамо пока не поднимался

Премьер-лига
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В киевском клубе все стабильно

Караваев: Вопрос о пересмотре контрактов в Динамо пока не поднимался
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев сообщил, что в клубе не собираются пересматривать контракты в связи с карантином, введенном из-за пандемии коронавируса.

"Вообще ничего такого не было, не говорили. Это даже не обсуждалось, такой вопрос не поднимался. Все выплачивалось вовремя, не было никаких задержек. Даже разговоров об этом не шло. Может быть, в будущем, когда карантин затянется, что-то нам скажут. Но есть уверенность, что этот вопрос даже не будут поднимать. А если и поднимут, то уверен, что никаких конфликтных ситуаций не будет. Мы сразу же решим этот вопрос, и все от этого выиграют. Никто не будет против, даже если будут какие-то требования у руководства или игроков", — отметил Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) коронавирус
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