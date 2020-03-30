Радуцкий: Все будет зависеть от того, когда в Украине будет пик заболевания

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий поделился мнением касательно паузы практически во всех европейских чемпионатах из-за пандемии коронавируса.

"Впервые, более чем за сто лет, в мире объявили пандемию. В последний раз это была испанка, в начале прошлого века. Любая страна сейчас в опасности. Самое печальное, что от этого заболевания пока не найдено ни специфическое лечение, ни вакцина. Это опасность для любой страны, в том числе, и для Украины.

Все будет зависеть от того, когда в Украине будет пик заболевания. Мы понимаем, что на сегодняшний день 475 заболевших, очень хочется, чтобы эта цифра пошла на убыль, но всегда надо готовиться к худшему. Карантин – это очень условные даты. И 3 апреля, и 24 апреля. Все зависит от состояния дел в стране с заболевшими. Для страны это очень невыгодная история с экономической точки зрения. Как только будет понятно, что заболевание пошло на убыль, карантин будет отменен. Но сегодня предсказывать дату я бы не взялся.

Играют чемпионат Беларуси. Это достаточно закрытая страна, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что там есть заболевшие и уже введены какие-то карантинные мероприятия. Решать властям Беларуси, но я бы закрывал чемпионат. Футбол в Беларуси не менее популярен, чем в Украине, это большое количество зрителей в одном месте. К сожалению, футбол придется остановить на период карантина. Хотелось бы возобновить все быстрее, но факт остается фактом. УЕФА перенесла все соревнования, а большого смысла во внутреннем чемпионате здесь нет.

Какие ошибки совершила Италия? Среди причин в Италии – очень высокий уровень продолжительности жизни. Там большое количество пожилых людей, которые относятся к зоне риска при этом заболевании. Вторая причина – Италия в самом начале эпидемии пользовалась теми препаратами, которые ВОЗ не рекомендует использовать. Например, Ибупрофен. Это тоже называется одной из причин такой ситуации. Те страны, где эпидемия началась чуть позже, уже знают, что Ибупрофен нельзя применять. Надеемся, что у нас меньшее количество населения будет иметь осложнения, зная эту информацию.

Болельщики на матче Аталанта - Валенсия, конечно, могли заразиться воздушно-капельным путем, но, мне кажется, что основной причиной был другой момент. Этот вирус очень долго живет на всевозможных поверхностях: на металле, на пластике. Скорее всего, люди, прикасаясь к турникетам, сиденьям, стойкам в кафе, контактировали с вирусом. А затем был контакт с лицом. Это больший источник заражения, чем воздушно-капельным путем.

Чтобы не чувствовать себя плохо, надо по возможности соблюдать карантин. Есть возможность находиться дома – не выходите на улицу. Без надобности не ходите в магазины или другие места. Легче предотвратить, чем потом плохо себя чувствовать. Киевская администрация начинает штрафовать тех, кто не соблюдает карантин и проводит массовые собрания в парках. Мы закрыли школы и садики, но видим, что эти же дети проводят время друг с другом на детских площадках. Все-таки надо понимать, что карантин – это не дополнительный отпуск, а меры безопасности.

Этот вирус имеет четкие симптомы. Это подъем температуры до 38,5, сильная головная боль, сухой кашель, ломота и слабость в теле. При этом, отсутствие насморка. Как только один из этих симптомов появляется, не надо прикладывать заряженные фотографии, имбирь кушать, а надо бегом звонить врачу. Если совсем плохо, то вызывать 103. Дальше или госпитализация, или начало неспецифического лечения. К сожалению, специфического лечения от этого заболевания пока не существует. В любом случае, никакого самолечения. Народные средства надо забыть и строго следовать рекомендациям врача", - сказал Радуцкий.