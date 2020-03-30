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Цыганык: На данный момент ни один из клубов УПЛ претензий к "плюсам" не предъявлял

Премьер-лига
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С контрактами транслятора пока что все в порядке

Цыганык: На данный момент ни один из клубов УПЛ претензий к "плюсам" не предъявлял
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации с телевизионными контрактами клубов УПЛ, которые подписали соглашения с медиа-группой "1+1".

"Насколько мне известно, были разные условия с разными клубами – первая шестерка, вторая. Они переподписывались и все в силе. Я не насколько в процессе, но знаю, что никаких проблем нет, на данном этапе ни один из клубов претензий к "плюсам" не предъявлял", — рассказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент медиа-группа "1+1" показывает матчи "Динамо", "Карпат", "Десны", "Зари" и "Днепра-1".

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live

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