Цыганык: На данный момент ни один из клубов УПЛ претензий к "плюсам" не предъявлял

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации с телевизионными контрактами клубов УПЛ, которые подписали соглашения с медиа-группой "1+1".

"Насколько мне известно, были разные условия с разными клубами – первая шестерка, вторая. Они переподписывались и все в силе. Я не насколько в процессе, но знаю, что никаких проблем нет, на данном этапе ни один из клубов претензий к "плюсам" не предъявлял", — рассказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент медиа-группа "1+1" показывает матчи "Динамо", "Карпат", "Десны", "Зари" и "Днепра-1".