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Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

4 гола со штрафных в сезоне

Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ
Новина українською

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, (контракт принадлежит "Динамо"), в нынешнем розыгрыше УПЛ является лучшим исполнителем штрафных ударов.

Из 18 попыток Богдан забил 4 гола.

По этому показателю он является абсолютным лидером национального первенства.

Любопытно отметить, что игроки "Шахтера" и "Динамо" в текущем чемпионате не забили ни одного гола со штрафного. У киевлян для этого было 23 попытки, у дончан – 16.

Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ - изображение 1
Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ - изображение 2

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Гречишкин Виталий Гавриш Десна (Чернигов) ФК Александрия Колос (Ковалевка) Леван Арвеладзе Павел Ореховский Богдан Леднев СК Днепр-1 Сергей Булеца
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