Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, (контракт принадлежит "Динамо"), в нынешнем розыгрыше УПЛ является лучшим исполнителем штрафных ударов.

Из 18 попыток Богдан забил 4 гола.

По этому показателю он является абсолютным лидером национального первенства.

Любопытно отметить, что игроки "Шахтера" и "Динамо" в текущем чемпионате не забили ни одного гола со штрафного. У киевлян для этого было 23 попытки, у дончан – 16.