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Леднев - лучший исполнитель штрафных ударов в нынешнем сезоне УПЛ
4 гола со штрафных в сезоне
Хавбек "Зари" Богдан Леднев, (контракт принадлежит "Динамо"), в нынешнем розыгрыше УПЛ является лучшим исполнителем штрафных ударов.
Из 18 попыток Богдан забил 4 гола.
По этому показателю он является абсолютным лидером национального первенства.
Любопытно отметить, что игроки "Шахтера" и "Динамо" в текущем чемпионате не забили ни одного гола со штрафного. У киевлян для этого было 23 попытки, у дончан – 16.
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Источник:Команда №1
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