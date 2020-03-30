Караваев: Можно понять когда нас критикуют, потому что плохо играем и нет должного результата

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как он относится к критике.

"Справедливую критику все понимают и нормально на нее реагируют. И конструктивная критика, и неконструктивная – все идет в одну посуду. Можно понять: критикуют, потому что плохо играем и нет должного результата.

Но мы же не делаем это специально, хотим, чтобы у нас был результат. Что-то у нас не получается, есть компоненты, которые нам мешают. Но мы все время работаем над этим.

Когда люди просто так говорят обидные слова, это неприятно. Для чего это делать? Тебя же никто не критикует, как ты свою работу делаешь. Критикуют, значит, что-то от нас хотят. Плохо будет, когда на тебя уже не будут внимание обращать, если не будут ничего спрашивать и говорить. То есть, ты никому не будешь нужен.

А так мы понимаем, что мы нужны, от нас хотят видеть игру и результат. Мы стремимся и стараемся решать поставленные задачи", - сказал Караваев.