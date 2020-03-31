Экс-хавбек Колоса о тренировках Костышина: Когда кто-то уже не мог бежать, он спрашивал: Разве это трудно?

33-летний полузащитник "Колоса" Александр Поздеев недавно завершил футбольную карьеру. Но остался работать в клубе.

Экс-футболист вспомнил, как стал капитаном команды, когда "Колос" переходил из Второй в Первую лигу и как ему работалось с коучем Русланом Костышиным.

- До этого капитаном был Сергей Козырь, но он завершил карьеру и на новый сезон команда выбрала меня. Однако признаюсь честно, это не моя тема. Я понимаю, каким должен быть капитан и как должен вести себя вне футбольного поля и т.д., но это не мое. Я не горел желанием быть капитаном, скажу откровенно: я возвращаться в профессиональный футбол не совсем то хотел, но все произошло как-то очень быстро. Костышин сказал, что ребята мне доверяют, поэтому "надевай повязку и вперед".

- Как работалось с Русланом Костышиным тогда? Что интересного можешь вспомнить?

- Интересно было когда Руслан Владимирович экспериментировал в начале своей тренерской карьеры с физическими нагрузками.

- Как именно?

- Во времена Сахарова (Константин Сахаров - тренер "Колоса" 2012-2014 годов, - ред.), когда играли в любительский футбол тренировки были несколько раз в неделю, ну и нагрузки соответствующие. Костышин же начал тренировать уже в соответствии с требованиями профессионального футбола. Было трудно, но в то же время все происходило весело. И даже если кто-то уже не мог бежать, то вопрос от Владимировича "А разве это трудно?" воспринималось положительно и с улыбкой.

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Вероятно, что он вспоминал, как во времена футболиста бегал он и давал такие нагрузки и нам. Но то, что выдерживал когда он, не всегда выдерживали мы. Не знаю, как ребята, а мне лично все эти нагрузки давались очень тяжело и я их не любил, особенно сборы. Но со временем у меня сложились очень хорошие отношения с Русланом Владимировичем, которые продолжаются и по сегодняшний день.

Был момент, когда, через свои личные причины я захотел уйти, но Руслан Владимирович позвонил мне и предложил встретиться. Мы встретились и поговорили. Разговор был долгим. Он сумел найти правильные слова и я остался в команде, о чем, конечно, не жалею и за что ему очень благодарен.

Хотя скажу честно, в то время я был неким футбольным "пассажиром", отнюдь не соответствовал уровню и амбициям команды. И мне было даже странно, зачем он меня так хотел оставить. Мне понравилась его философия и подкупило то, что он уделил мне столько внимания, пригласил на личную ромовую. И после этого мы с ним подружились. Именно тогда мы и договорились, что я остаюсь в команде, но привожу в порядок свою физическую форму и полностью концентрируюсь на футболе.