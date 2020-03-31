Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Пироженко: С коллегами в Украине не сотрудничаем - как-то у нас не получается
О разнице футбольных агентов в Украине и за рубежом
Футбольного агента Ивана Пироженко спросили об обмене опытом с украинскими и иностранными коллегами.
- Мы не сотрудничаем с нашими агентами. Как-то у нас не получается. С кем-то общаемся, с кем-то здороваемся, но в целом - не сотрудничаем.
Наши агенты любят озвучивать проекты на сто рублей, и предают уже на первых рублях.
Это наша ментальная проблема, не только в футболе, наверное. Сплошные спринтеры, и большинство из них, не скажу что все, работают однократно, как презервативы.
Европейские агенты более осторожны, медленные, но всегда конкретны. Наши партнеры - это европейские ребята.