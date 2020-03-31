Агент Пироженко: С коллегами в Украине не сотрудничаем - как-то у нас не получается

Футбольного агента Ивана Пироженко спросили об обмене опытом с украинскими и иностранными коллегами.

- Мы не сотрудничаем с нашими агентами. Как-то у нас не получается. С кем-то общаемся, с кем-то здороваемся, но в целом - не сотрудничаем.

Наши агенты любят озвучивать проекты на сто рублей, и предают уже на первых рублях.

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Это наша ментальная проблема, не только в футболе, наверное. Сплошные спринтеры, и большинство из них, не скажу что все, работают однократно, как презервативы.

Европейские агенты более осторожны, медленные, но всегда конкретны. Наши партнеры - это европейские ребята.