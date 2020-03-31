Виктор Скрипник: Если выполнить 50%-70% заданий на карантин, то получится хороший результат

Коуч луганской "Зари" Виктор Скрипник сообщил о карантинных тренировках своих футболистов и планах на восстановление чемпионата в УПЛ.

- Виктор Анатольевич, чем сейчас занимается "Заря"? Как настроение ребят и готовность работать во время карантина?

- Мы находимся на карантине, тренируемся исключительно дома. Наши игроки дисциплинированы. Я все о них знаю. Стараемся быть всегда в контакте через телефоны и видеомесенджеры с тренерским, медицинским штабами и игроками. Они выполняют индивидуальный комплекс домашних тренировок. Ребята не хотят выпадать из формы.

При тех сложностях в мире, которые сейчас есть, мы должны думать о здоровье своих ближних и быть дисциплинированными. Мы в клубе стараемся соответствовать всем самым серьезным стандартам.

- Как можно сохранить в карантине функциональное состояние спортсменов? Что делает для этого тренерский штаб кроме индивидуальных тренировок?

- Команде были розданы индивидуальные программы. Даже та программа, которую раздавали на время зимнего отпуска, она тоже подходит. Там была и групповая, и индивидуальная работа. Сейчас же, если делать из этой программы 50% -70%, то получится хороший результат. И когда мы получим разрешение на возобновление тренировок, то за 2-3 недели до старта эта программа с головой компенсирует недостаток работы с мячом и командной работы и это будет не начало работы с нуля.

- Есть ли у вас планы, что делать дальше? Как подготовить команду?

- Безусловно, есть. Ждем улучшения ситуации и команды, когда можно приступать к тренировкам в полном объеме. После этого мы с удовольствием все планы озвучим и приступим к тренировкам. Но пока не можем сказать, когда это будет и в этом вся сложность.

- Лично вы чаще остаетесь дома сейчас?

- Иначе и быть не может. Я и жена сейчас находимся дома. Дети в Германии. Я выхожу из дома только в случае необходимости. Вечером можем выйти немного прогуляться вдали от людей и раз в неделю выезжаем за продуктами. Покупаем еду и все необходимое чисто раз в неделю.

- У вас в Германии очень много знакомых. Известны ли вам случаи инфицирования и, если да, то как человек это преодолел?

- Слава Богу, со мной такого еще не было, чтобы мой друг или родственник был заражен. Опыта такого не было и желаю, чтобы его не было вообще.