Экс-форвард Динамо 1990-х: Юран должен был хоронить Барселону Кумана и Лаудрупа

Бывший футболист киевского "Динамо" (1991) и сборной Украины (1994) Николай Юрченко вспомнил свои выступления в составе киевлян в Лиге чемпионов с "Барселоной" (2:3 дома и 1:1 - на выезде).

- На какой позиции вы выступали?

- Во многих справочниках указывалось, что я нападающий, однако на острие я никогда не играл. Я был атакующим полузащитником.

- Каковы были ваши сильные стороны?

- Наверное, поставленный удар, и неплохая игра на втором этаже.

- Не могу не спросить и об уязвимых местах...

- На определенном этапе карьеры у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем. В частности, поэтому я вынужден был покинуть киевское "Динамо". Кстати, в Киев нас пригласили вместе с Игорем (брат Игорь Юрченко - ред.), но он в столице не задержался, продолжив карьеру в чешской "Збройовке". А вот я подписал контракт с "Динамо". Сбылась моя мечта ...

- Когда в 1991 году вы оказались в "Динамо", там начался мучительный период смены поколений.

- Вы правы. Однако, несмотря на то, что с полдюжины игроков основного состава выехали за границу, Динамо все равно оставалось боеспособной командой. Прежде всего, благодаря эффективной работе главного тренера Анатолия Пузача.

- С тех матчей, которые вы сыграли Динамо, которые запомнились больше всего?

- Несомненно, два четвертьфинальных поединка Кубка Кубков против "Барселоны". Ранее, каталонских звезд - Андони Субисаррета, Рональда Кумана, Христо Стоичкова, Микаэля Лаудрупа, Чики Бегиристайна, Андони Гойкоэчеа приходилось видеть только по телевизору, а тут выпала возможность побороться с ними.

Конечно, особенно перед первым матчем в Киеве мандраж был еще тот и, наверное, чрезмерное волнение негативно сказалось на наших действиях. И все же, при поддержке 100 000 наших болельщиков мы сумели дать бой "Барселоне", уступив с минимальным счетом - 2:3.

Видимо, испанцы считали, что путевка в полуфинал у них уже в кармане и на ответный поединок вышли из шапкозакидательским настроением. И едва не поплатились. Мы были очень близки к тому, чтобы взять убедительный реванш. Вскоре после того, как в середине второго тайма Сергей Юран открыл счет, он должен был прятать Барселону, но промахнулся с убойной позиции.

Еще дважды арбитр должен был наказывать Кумана, который нарушал правила в своей штрафной площадке. В итоге, когда хозяева на 90-й минуте сравняли счет, они радовались так, будто стали обладателями Кубка кубков ...

- Вы часто играли в стартовом составе, имели хорошую прессу, поэтому ваш уход из Динамо для многих оказался неожиданным.

- Все из-за надрыва мышц живота. На уколах играть надоело, а для серьезного лечения необходима был перерыв. После разговора с Пузачем было принято решение, что я покину "Динамо". Вернулся домой, проходил курс реабилитации и о возвращении в футбол даже не задумывался.