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Скрипник сообщил о своем разговоре с президентом Зари Хеллером
Надеется на интерес болельщиков после карантина
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, чем занимается во время карантина, о том каким должно быть возобновление чемпионата в УПЛ и какой летом будет ситуация с контрактами игроков.
- Чем вы сейчас занимаетесь в свободное время? Возможно воплотили в жизнь какие-то планы, которые приходилось переносить.
- Я люблю просматривать знаковые футбольные матчи. Все сейчас есть в Интернете. Кроме того, слежу за ситуацией в Германии. Как у них сейчас все складывается. Стараюсь быть в курсе всего. И готовлю план работы команды после возобновления чемпионата. У нас много решающих лобовых игр. Через каждые 3 дня будет игра. И к этому постепенно нужно готовиться.
- В каком формате вы видите продолжение чемпионата, если вы видите его продолжение вообще?
- Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23 туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти 9 игр и спокойно дошли до своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле свое мастерство.
- Насколько снизился интерес к футболу из-за пандемии или наоборот, люди хотят возвращения большого футбола?
- Если люди футбольные, то они не теряют к игре интереса. Я, бывает, в своем родном Новомосковске тоже люблю смотреть футбол, когда играет мой брат. Люблю смотреть футбол любого уровня. Не только финал Лиги Чемпионов.
Те упорные болельщики, которые любят футбол, когда закончится эпидемия, придут на стадион и будут наслаждаться игрой. Верим в лучшее. Мы своей игрой привлечем болельщика на стадион. Мы играли уже матчи, когда стадион на 90% был заполнен. С "Эспаньолом", "Динамо", "Шахтером". Такие игры вдохновляют, как болельщиков, так и команду. Мы играем не в родном городе. Но искренне благодарны Запорожью, который стал для нас вторым домом. Возможно, когда все закончится, наступит перелом и людей на играх будет еще больше.
- В УЕФА сейчас заговорили о том, что у клубов из-за пандемии коронавируса будет летом функция автоматического продления контрактов с игроками и персоналом, в которых сделки заканчиваются этим летом. Ваше мнение по этому поводу.
- Мы сейчас в такой ситуации, что не можем предсказать, что будет. Нет ясности при окончании контракта о дальнейшей судьбе игрока. Понимаю шаги ФИФА и УЕФА в этом направлении. Мне кажется, это больше рекомендация, а не приказ. Это нужно еще обдумать, а потом принимать решение. Но пролонгация контрактов - одна из возможностей для того, чтобы не было скачков и хаоса.
- Была ли у вас в последнее время беседа с президентом клуба Евгением Геллером и о чем шла речь, если не секрет?
- Безусловно с президентом я говорил. Я заинтересован в том, чтобы ФК «Заря» продолжал жить и развиваться. Чтобы мы отстаивали те позиции, на которых сейчас находимся. Контакт с президентом у меня есть.
Он меня заверил, что все будет хорошо. В этом плане большое понимание и желание работать дальше. Мы смотрим вперед, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас. Это соблюдение карантина, поддержания формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент.