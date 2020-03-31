Скрипник сообщил о своем разговоре с президентом Зари Хеллером

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о том, чем занимается во время карантина, о том каким должно быть возобновление чемпионата в УПЛ и какой летом будет ситуация с контрактами игроков.

- Чем вы сейчас занимаетесь в свободное время? Возможно воплотили в жизнь какие-то планы, которые приходилось переносить.

- Я люблю просматривать знаковые футбольные матчи. Все сейчас есть в Интернете. Кроме того, слежу за ситуацией в Германии. Как у них сейчас все складывается. Стараюсь быть в курсе всего. И готовлю план работы команды после возобновления чемпионата. У нас много решающих лобовых игр. Через каждые 3 дня будет игра. И к этому постепенно нужно готовиться.

- В каком формате вы видите продолжение чемпионата, если вы видите его продолжение вообще?

- Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23 туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти 9 игр и спокойно дошли до своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле свое мастерство.

- Насколько снизился интерес к футболу из-за пандемии или наоборот, люди хотят возвращения большого футбола?

- Если люди футбольные, то они не теряют к игре интереса. Я, бывает, в своем родном Новомосковске тоже люблю смотреть футбол, когда играет мой брат. Люблю смотреть футбол любого уровня. Не только финал Лиги Чемпионов.

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Те упорные болельщики, которые любят футбол, когда закончится эпидемия, придут на стадион и будут наслаждаться игрой. Верим в лучшее. Мы своей игрой привлечем болельщика на стадион. Мы играли уже матчи, когда стадион на 90% был заполнен. С "Эспаньолом", "Динамо", "Шахтером". Такие игры вдохновляют, как болельщиков, так и команду. Мы играем не в родном городе. Но искренне благодарны Запорожью, который стал для нас вторым домом. Возможно, когда все закончится, наступит перелом и людей на играх будет еще больше.

- В УЕФА сейчас заговорили о том, что у клубов из-за пандемии коронавируса будет летом функция автоматического продления контрактов с игроками и персоналом, в которых сделки заканчиваются этим летом. Ваше мнение по этому поводу.

- Мы сейчас в такой ситуации, что не можем предсказать, что будет. Нет ясности при окончании контракта о дальнейшей судьбе игрока. Понимаю шаги ФИФА и УЕФА в этом направлении. Мне кажется, это больше рекомендация, а не приказ. Это нужно еще обдумать, а потом принимать решение. Но пролонгация контрактов - одна из возможностей для того, чтобы не было скачков и хаоса.

- Была ли у вас в последнее время беседа с президентом клуба Евгением Геллером и о чем шла речь, если не секрет?

- Безусловно с президентом я говорил. Я заинтересован в том, чтобы ФК «Заря» продолжал жить и развиваться. Чтобы мы отстаивали те позиции, на которых сейчас находимся. Контакт с президентом у меня есть.

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Он меня заверил, что все будет хорошо. В этом плане большое понимание и желание работать дальше. Мы смотрим вперед, концентрируясь на той ситуации, которая происходит сейчас. Это соблюдение карантина, поддержания формы и желание доиграть чемпионат, сохранив за собой то место, которое имеем на данный момент.