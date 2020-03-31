Юных динамовцев учат на ошибке первой команды в матче 23 тура УПЛ с Десной

Из-за пандемии Covid-19 ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского находится на карантине и устраивает обучение в онлайн-режиме. По такой системе уже работают 4 средние группы клубной школы, а с этой недели онлайн-образование вводится для всех команд.

Старший тренер выпускной группы U17 Сергей Беженар рассказал, как проходят занятия:

- Еще до того, как мы ушли на карантин, была составлена ​​программа, и ребята получили задание на время вынужденной самоизоляции. Первый этап индивидуальной подготовки был рассчитан с начала карантина до 3 апреля.

У каждой команды есть группа в социальных сетях и мессенджерах, куда входят все футболисты, поэтому мы постоянно находимся на связи, следим за состоянием ребят, тренировочным процессом и за тем, как они его выполняют. Плюс, если карантин будет продлен, мы вместе с тренерами по физподготовке готовим программу на следующий этап - до 24 апреля. Пока работать в коллективе нельзя, ребята будут выполнять ее самостоятельно.

Также успели обсудить то, как первая команда пропустила мяч в прошлом матче с "Десной" после паса назад.

Неприятный момент, но очень показательный, поэтому вместе с руководством школы - Александром Ищенко и кураторами Рамоном и Гильерме было принято решение поработать в тренировочном процессе над усилением атакующих действий и о том, что должен делать защитник, чтобы не отдавать передачу назад, а искать продолжения впереди и делать больший акцент на атаку.

То, как ребята будут выполнять полученную программу - на их совести. При желании они могут записывать видео и отправлять его в группу.

В сложившейся ситуации самое главное - это здоровье. Мы общаемся в нашей группе, вижу, что все ребята понимают всю серьезность положения, они находятся дома, в семьях и соблюдают правила карантина - молодцы. Знаю одно: все они уже соскучились по футболу, хотят тренироваться и работать.

Верим, что рано или поздно тренировки и игры возобновятся, перед этим мы проведем медобследование и дополнительное тестирование на функциональное состояние игроков, которое покажет, кто в каком состоянии находится. А что касается чисто футбольного аспекта, повторюсь, будем уделять больше внимания атакующим действиям. Поэтому работа у нас продолжается.