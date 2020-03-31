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Шахтер Каштру вошел в топ-5 чемпионата Украины по беспроигрышной серии
Рекорд - у Фонсеки
Луиш Каштру, дебютировав в статусе главного тренера "Шахтера", первое поражение в Чемпионате Украины потерпел только в 20-м туре. Стартовая беспроигрышная серия португальского тренера «горняков» с 19 матчей вошла в квартет самых длинных в истории украинских чемпионатов в высшей лиге.
При этом Каштру опередил по этому показателю другого наставника «Шахтера» Невио Скалу, но повторить рекорд еще одного бывшего главного тренера донецкого клуба Паулу Фонсеки не сумел.
В этом рейтинге у "Шахтера" за Фонсеки 23 матча подряд без поражений (2016-2017), по 20 матчей в "Динамо" с тренерами Демьяненко (2005-2006) и Газзаевым (2009-2010), а 5 место у "Шахтера" Невио Скалы - 18 матчей в 2002 году.
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