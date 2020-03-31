Коновалов: Кто не видел, не поверит, что мы должны были пройти Бразилию, Шаран зарядил в перекладину

Сергей Коновалов, бывший украинский футболист (профессиональная карьера - в 1990-2006 годах) вспомнил свои выступления в составе молодежной сборной тогда еще СССР в 1991 году вместе с Дмитрием Михайленко, Владимиром Шараном, которые сегодня являются тренерами клубов УПЛ.

- По рекомендации Евгения Мефодьевича Кучеревского, который посоветовал Геннадию Костылеву присмотреться ко мне, я попал в сборную СССР 1971-72 года рождения, она готовилась к чемпионату мира в Португалии. Хорошая подобралась у нас команда, особенно украинская диаспора: вратарь Саня Помазун, Володя Шаран, Сергей Мамчур, Евгений Похлебаев, Дима Михайленко, Сергей Щербаков и я. Мы со Щербаковым играли впереди, и Серега стал лучшим бомбардиром турнира.

Единственно омрачило общее впечатление, то, что мы в полуфинале проиграли бразильцам 0:3, не попав финал. Кто не видел, не поверит, что мы должны были проходить "кудесников мяча". Имели подавляющее преимущество, создавали моменты, были выходы один на один, Шаран зарядил мячом в перекладину. А они нас подловили на контратаках, в то время как у нас мяч ни в какую не хотел идти в их ворота. В "утешительном" мачте за треть место в серии 11-метровых ударов победили сборную Австралии.

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А здесь - видео всего того самого матча молодежных сборных СССР - Бразилия (0:3) в полуфинале чемпионата мира 1991 года.