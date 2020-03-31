  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коновалов: Кто не видел, не поверит, что мы должны были пройти Бразилию, Шаран зарядил в перекладину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коновалов: Кто не видел, не поверит, что мы должны были пройти Бразилию, Шаран зарядил в перекладину

Премьер-лига
(4 голосов)

О матче молодежной сборной СССР со сверстниками из Бразилии

Коновалов: Кто не видел, не поверит, что мы должны были пройти Бразилию, Шаран зарядил в перекладину
Новина українською

Сергей Коновалов, бывший украинский футболист (профессиональная карьера - в 1990-2006 годах) вспомнил свои выступления в составе молодежной сборной тогда еще СССР в 1991 году вместе с Дмитрием Михайленко, Владимиром Шараном, которые сегодня являются тренерами клубов УПЛ.

- По рекомендации Евгения Мефодьевича Кучеревского, который посоветовал Геннадию Костылеву присмотреться ко мне, я попал в сборную СССР 1971-72 года рождения, она готовилась к чемпионату мира в Португалии.

Хорошая подобралась у нас команда, особенно украинская диаспора: вратарь Саня Помазун, Володя Шаран, Сергей Мамчур, Евгений Похлебаев, Дима Михайленко, Сергей Щербаков и я. Мы со Щербаковым играли впереди, и Серега стал лучшим бомбардиром турнира.

Читайте такжеНе кажучи прощавай. 23 найпам’ятніших матчі Таврії часів української незалежності

Единственно омрачило общее впечатление, то, что мы в полуфинале проиграли бразильцам 0:3, не попав финал. Кто не видел, не поверит, что мы должны были проходить "кудесников мяча". Имели подавляющее преимущество, создавали моменты, были выходы один на один, Шаран зарядил мячом в перекладину.

А они нас подловили на контратаках, в то время как у нас мяч ни в какую не хотел идти в их ворота. В "утешительном" мачте за треть место в серии 11-метровых ударов победили сборную Австралии.

Все интервью с Сергеем Коноваловым читайте на сайте UA-Футбол позже.

А здесь - видео всего того самого матча молодежных сборных СССР - Бразилия (0:3) в полуфинале чемпионата мира 1991 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Бразилия Дмитрий Михайленко Сергей Коновалов
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...