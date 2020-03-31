Бадр Эль-Каддури рассказал о комфортном Семине, сложном Газзаеве и отце Сабо

За время выступлений в киевском "Динамо" (2002-2013 годы) марокканский легионер Бадр Эль-Каддури пережил в команде смену многих тренеров - Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Семина, Газзаева.

Фланговый защитник тогдашней команды признался, что наиболее комфортно было работать с российским коучем киевлян Юрием Семиным.

Когда Юрий Павлович принял "Динамо" в 2007-м, у меня была возможность перейти в другой клуб. Но он попросил меня остаться, отметив при этом, что давно мечтал поработать со мной в одной команде. Конечно, было приятно слышать, и я не жалею, что остался в "Динамо".

Между нами были очень хорошие отношения, причем о моих качествах он знал еще с конца 2002 года. Тогда мы сыграли с "Бешикташем" в Кубке УЕФА, проиграв по сумме двух матчей, после чего проводили зимний сбор в Марбелье. В товарищеском матче с "Локомотивом" я вышел на замену на последние минут 25 и, пожалуй, произвел хорошее впечатление, поскольку практически во время каждого трансферного окна Семин хотел приобрести меня в "Локомотив".

Также, по словам Бадра, хорошие воспоминания остались от совместной работы с Йожефом Сабо.

Он для меня как отец. Мы любим друг друга, но во время игр он всегда был злой, постоянно все комментировал (улыбается).

С противоположной стороны, по крику, злости, Бадр выделил другого российского тренера "Динамо" - Валерия Газзаева.

Я так воспитан, что уважаю старших. Но если кто-то говорит плохие вещи в мой адрес, то я обязательно отвечу. Один-два раза мог промолчать, но на третий уже не воздержусь ...В "Динамо" таким тренером был Валерий Газзаев. Очень тяжелый человек ...Без сомнений, он хороший тренер, но как человек ...Он может смеяться, лезет целоваться, а за пять минут может злиться и становится просто сам не свой.

Приведу один пример. Я приехал на зимний сбор из расположения национальной команды, и у меня был вариант с переходом в другой клуб. Он меня начал уговаривать, чтобы я остался, но при этом сказал, что заберет у меня капитанскую повязку и отдаст украинцам. Советовался, кому лучше - Милевскому или Алиеву. Я ответил, что, по-моему, они одинаково заслуживают повязку, и для меня не проблема отдать ее.

Потом он звонил мне перед и после каждой тренировки и игры, спрашивал мое мнение о том, как все прошло. Но стоило мне получить травму и вылететь на 7 месяцев (при том, что по прогнозам врачей я должен был восстановиться лишь за 9 месяцев), человек изменился и начала злиться даже без повода.

И подобных историй с Газзаевым очень много. Самое главное, что я вынес после общения и работы с ним, - я никогда не буду таким тренером, как Валерий Георгиевич (смеется).