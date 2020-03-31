Эль-Каддури: Мечтал выиграть с Динамо еврокубок

Экс-защитник "Динамо" Бадр Эль-Каддури с теплотой вспоминает время, которое он провел в Украине.

- В футболке "Динамо" ты провел во всех турнирах 180 матчей. Могло быть больше, как считаешь?

- Конечно, могло больше. Но я такой футболист, который всегда играет на 100 процентов, не жалея себя и свое здоровье. На протяжении карьеры в "Динамо" у меня было несколько травм, и получал я их исключительно на поле в матчах. Иногда бывало, что доводилось выходить на поле с травмой. Но все тренера, под руководством которых мне доводилось выступать, хорошо знали, что я хочу помогать команде – для этого и бегал больше всех, и в борьбу всегда вступал. И сколько бы матчей я не провел, во всех я выходил и отдавался полностью.

- Какой из поединков в составе "Динамо" вспоминается с особым трепетом?

- Таких, на самом деле, очень много. Конечно же, особняком всегда стояли матчи с "Шахтером" – в них был и качественный футбол, и мастерство игроков, и борьба. Также особый трепет вызывают поединки в Лиге чемпионов… В принципе, каждый матч, проведенный в составе "Динамо", особенный для меня.

- Нет ли разочарования, что в 2009-м не "Динамо", а "Шахтер" вышел в финал Кубка УЕФА и в итоге выиграл европейский трофей?

- Конечно, и очень большое. Особенно от того, что второй мяч, пропущенный в Донецке, был забит в том числе и из-за моей ошибки. Но если смотреть назад, то, если вы помните, в концовке того сезона у нас было много травмированных среди основных футболистов, и в последних матчах тренер начинал подпускать к "основе" молодежь – Ярмоленко, Зозулю, Кравца. Нельзя сказать, что их выпускали для количества, они действительно показывали себя на поле, но, думаю, если бы у нас все основные ребята были здоровы, то и результат, возможно, был бы другим. Поскольку я с "Динамо" выигрывал все внутренние турниры, моей мечтой было завоевать с командой еврокубок. К сожалению, не сложилось – но это футбол, и сидеть горевать по этому поводу не стоит.