Кендзера: Представитель более сильной лиги хотел подписать меня зимой, но клубы не договорились

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport рассказал о слухах, которые в течении сезона отправляли его в другой клуб.

- В течение сезона от одного из украинских журналистов вышла информация о том, что вы должны покинуть команду, потому что "Динамо" хочет провести чистки среди иностранцев. Позже эту информацию распространили и польские СМИ. Как вы на нее реагировали.

- Да, я читал это, но, честно говоря, никто из клуба не говорил со мной. Если бы у кого-то были такие планы, они вышли бы на меня зимой. Да был интерес от клуба более сильной лиги, но "Динамо" не продало меня, клубы не смогли договориться.

И если кто-то придумывает историю, которая мне не нужна, я ничего не могу поделать. Кто-то вбрасывает какую-то информацию, в которой сам не убежден и начинаются разговоры об этом.

- Можете ли сказать, клуб из какой лиги хотел вас заполучить?

- Я предпочитаю не говорить об этом. Возможно летом они снова выйдут на контакт, и тогда все все узнают.

- Ваша давняя мечта, это АПЛ?

- Да, я это никогда и не скрывал. Каждый футболист хотел бы играть в лучшей лиге мира, а для меня это Англия. Посмотрим, как в дальнейшем сложится моя карьера.