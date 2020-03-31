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Кендзера: Представитель более сильной лиги хотел подписать меня зимой, но клубы не договорились
Томаш рассказал о недавних трансферных слухах
Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport рассказал о слухах, которые в течении сезона отправляли его в другой клуб.
- В течение сезона от одного из украинских журналистов вышла информация о том, что вы должны покинуть команду, потому что "Динамо" хочет провести чистки среди иностранцев. Позже эту информацию распространили и польские СМИ. Как вы на нее реагировали.
- Да, я читал это, но, честно говоря, никто из клуба не говорил со мной. Если бы у кого-то были такие планы, они вышли бы на меня зимой. Да был интерес от клуба более сильной лиги, но "Динамо" не продало меня, клубы не смогли договориться.
И если кто-то придумывает историю, которая мне не нужна, я ничего не могу поделать. Кто-то вбрасывает какую-то информацию, в которой сам не убежден и начинаются разговоры об этом.
- Можете ли сказать, клуб из какой лиги хотел вас заполучить?
- Я предпочитаю не говорить об этом. Возможно летом они снова выйдут на контакт, и тогда все все узнают.
- Ваша давняя мечта, это АПЛ?
- Да, я это никогда и не скрывал. Каждый футболист хотел бы играть в лучшей лиге мира, а для меня это Англия. Посмотрим, как в дальнейшем сложится моя карьера.