ФК Львов отдал хавбека в аренду в Беларусь

ФК "Львов" отдал в аренду в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" полузащитника Липе Велозу.

О сроках и условиях аренды не сообщается.

Напомним, что Велозу перешел в "Львов" зимой 2019 года, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча из-за тяжелой травмы, от которой восстановился не так давно.

Также отметим, что после двух туров чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" занимает 4-е место в турнирной таблице.