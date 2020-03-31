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ФК Львов отдал хавбека в аренду в Беларусь
Липе Велозу будет играть за Торпедо-БелАЗ
ФК "Львов" отдал в аренду в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" полузащитника Липе Велозу.
О сроках и условиях аренды не сообщается.
Напомним, что Велозу перешел в "Львов" зимой 2019 года, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча из-за тяжелой травмы, от которой восстановился не так давно.
Также отметим, что после двух туров чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" занимает 4-е место в турнирной таблице.
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Источник:ФК Львов
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