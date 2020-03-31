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ФК Львов отдал хавбека в аренду в Беларусь

Премьер-лига
(1 голосов)

Липе Велозу будет играть за Торпедо-БелАЗ

ФК Львов отдал хавбека в аренду в Беларусь
Новина українською

ФК "Львов" отдал в аренду в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" полузащитника Липе Велозу.

О сроках и условиях аренды не сообщается.

Напомним, что Велозу перешел в "Львов" зимой 2019 года, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча из-за тяжелой травмы, от которой восстановился не так давно.

Также отметим, что после двух туров чемпионата Беларуси "Торпедо-БелАЗ" занимает 4-е место в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов Торпедо-БелАЗ (Жодино) Липе Велозу
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Источник:
ФК Львов

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