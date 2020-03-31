Кендзера: Самбрано приехал в Динамо с лишним весом, пухлым, даже толстым

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о том, кто из игроков киевского клуба запомнился ему больше всего.

"Я уже не первый год играю в футбол, поэтому помню многих интересных ребят. От Карлоса Самбрано до Дениса Гармаша. Мбокани тоже красочная фигура. С ними тебе не бывает скучно в раздевалке.

Помню, как Самбрано пришел к нам из "Рубина", так приехал с лишним весом, пухлым, даже можно сказать толстым. Он тренировался индивидуально, потом сыграл матч за дубль и начались травмы.

Мы толком так и не знали, игрок он первой команды или дубля. Он немного потренировался с нами, потом куда-то пропал, куда-то летал, его вообще не было в клубе. Трудно сказать, что с ним происходило.

Мбокани тоже не слишком много тренировался, но он один из лучших игроков, с которыми я играл в одной команде. Он очень хороший футболист, но иногда он не хотел тренироваться", - сказал Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport.