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Кендзера: Самбрано приехал в Динамо с лишним весом, пухлым, даже толстым

Премьер-лига
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Забавные истории от защитника киевлян

Кендзера: Самбрано приехал в Динамо с лишним весом, пухлым, даже толстым
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Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о том, кто из игроков киевского клуба запомнился ему больше всего.

"Я уже не первый год играю в футбол, поэтому помню многих интересных ребят. От Карлоса Самбрано до Дениса Гармаша. Мбокани тоже красочная фигура. С ними тебе не бывает скучно в раздевалке.

Помню, как Самбрано пришел к нам из "Рубина", так приехал с лишним весом, пухлым, даже можно сказать толстым. Он тренировался индивидуально, потом сыграл матч за дубль и начались травмы.

Мы толком так и не знали, игрок он первой команды или дубля. Он немного потренировался с нами, потом куда-то пропал, куда-то летал, его вообще не было в клубе. Трудно сказать, что с ним происходило.

Мбокани тоже не слишком много тренировался, но он один из лучших игроков, с которыми я играл в одной команде. Он очень хороший футболист, но иногда он не хотел тренироваться", - сказал Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport.

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В статье: Динамо (Киев) Дьемерси Мбокани Карлос Самбрано Томаш Кендзёра
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