Кендзера: Заря и Александрия в чемпионате Польши были бы в топе. Шахтер и Динамо - вне конкуренции

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport сравнил уровень УПЛ и польской Экстракляссы.

"Организация и антураж матчей в Польше находятся на гораздо более высоком уровне. Реализация лигой телевизионных прав и трансляций в Польше и Украине - это небо и земля.

Но когда дело доходит до уровня клубов, некоторые украинские команды, такие как "Заря" и "Александрия", будут в топе польской Лиги. А вот "Шахтер" и "Динамо" в Польше будут вне конкуренции.

Остальные команды на относительно сопоставимом уровне", - сказал Кендзера.