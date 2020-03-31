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Кендзера: Заря и Александрия в чемпионате Польши были бы в топе. Шахтер и Динамо - вне конкуренции

Премьер-лига
(1 голосов)

Поляк сравнил две Лиги

Кендзера: Заря и Александрия в чемпионате Польши были бы в топе. Шахтер и Динамо - вне конкуренции
Новина українською

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера в интервью польскому изданию newonce.sport сравнил уровень УПЛ и польской Экстракляссы.

"Организация и антураж матчей в Польше находятся на гораздо более высоком уровне. Реализация лигой телевизионных прав и трансляций в Польше и Украине - это небо и земля.

Но когда дело доходит до уровня клубов, некоторые украинские команды, такие как "Заря" и "Александрия", будут в топе польской Лиги. А вот "Шахтер" и "Динамо" в Польше будут вне конкуренции.

Остальные команды на относительно сопоставимом уровне", - сказал Кендзера.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Томаш Кендзёра
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Комментарии (3)
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Tenma7 (Чернигов)
31.03.2020 в 22:13
Проблема большинства игроков дк (а может и всех), в том, что они до сих пор витают в облаках и считают себя "вне конкуренции". Только вот остальные команды уже так не думают....
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Динамо-машина (Киев)
31.03.2020 в 23:39
Ты нифига так и не понял...
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Tenma7 (Чернигов)
01.04.2020 в 00:04
Это ты нифига не понял...Глянь в таблицу где Заря и где ДК...
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