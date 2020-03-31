Кендзера: Шахтер не меняется, Динамо же покинули много качественных исполнителей

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о нынешнем, не самом удачном сезоне для своей команды.

- На данный момент сезон для "Динамо" складывается не самым лучшим образом. Можете сказать почему?

- Мы хорошо начали, выиграли Суперкубок Украины, но это был единственный такой успех. Позже мы играли в отборочных раундах Лиги чемпионов с "Брюгге", который должны были проходить. В Бельгии мы проиграли 0:1, но у нас были моменты, которые мы не использовали и так и не смогли забить. Мы также хорошо начали ответный в Киеве, забили быстрый гол, но соперник сравнял до перерыва. Тот матч был очень открытым и нам немного не хватило для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

- И после этого тренер Александр Хацкевич был уволен...

- Да, произошла смена тренера, Алексей Михайличенко пришел с совершенно новыми методами обучения. Наша игра изменилась, но мы все равно не вышли из группы Лиги Европы, и это было впервые в истории клуба. Конечно, это было большим разочарованием. В УПЛ "Шахтер" впереди на 13 очков, у "Зари" такое же количество очков, как и у нас. Конечно, это не те результаты, которые должно показывать "Динамо".

- Как это можно объяснить?

- Я игрок команды, поэтому ничего не хотел бы выносить. У меня есть свои мысли, но я играю и выполняю инструкции тренера. Я лучше готовлюсь к следующим встречам, и мне не хотелось бы говорить почему мы не показываем результатов.

- Вы сказали, что методы Михайличенко сильно отличаются?

- У каждого тренера есть свои идеи. Все работают по-разному. У меня было несколько таких тренеров в моей жизни, в "Лехе" или "Динамо", поэтому я буду приспосабливаться к каждому. Методы отличаются, но это не значит, что они плохие. Есть матчи, в которых мы хорошо играем, и есть матчи, в которых мы бы точно хотели добиться большего. Мы выступаем неровно, теряем важные очки, где не должны были этого допускать.

- Я читал отзывы о Михайличенко. Он воспитанник клуба эпохи СССР с динамовским сердцем, но эксперты в Украине говорят, что он представитель старой школы.

- Я относительно недавно в команде, поэтому не могу говорить о старой школе. Могу сказать, что мы фактически всю зимнюю предсезонку провели без мяча, если сравнивать с предыдущим тренером.

- В этом сезоне "Шахтер" далеко впереди…

- Если сравнивать наши команды, можно сказать, что "Шахтер" не меняется. Там играют те же игроки, команда лишь точечно усилилась.

"Динамо" же покинули много качественных исполнителей: Домагой Вида отправился в "Бешикташ", Дьемерси Мбокани играет в АПЛ, а лучший бомбардир украинской лиги Жуниор Мораес отправился в "Шахтер". В "Шахтере" же ядро ​​команды осталось, и в этом просматривается причина того, почему они нас так опередили.

- Если чемпионат будет возобновлен, "Динамо" будет сложно подняться выше второго места. Как это будет воспринято в клубе?

- Как большое разочарование. В каждом сезоне "Динамо" должно бороться за чемпионство. Но если чемпионат будет возобновлен, борьба за второе место станет самой важной задачей в свете борьбы за зону Лиги чемпионов. Кроме того, мы все еще в полуфинале Кубка Украины и намерены выиграть этот трофей.