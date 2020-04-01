Динамо, Шахтер и Лига Европы. Мирон Маркевич назвал свои ТОП-5 матчей в карьере

В жизни каждого футбольной человека - как игрока, тренера, так и руководителя клуба есть мгновения, которые всплывают в памяти неоднократно. Для кого-то это может быть финальный матч еврокубкового турнира, а для другого драматический по сценарию поединок национального чемпионата. Все зависит от того, насколько насыщенной разнообразными событиями разного уровня была профессиональная карьера человека. Чем богаче опыт у того или иного специалиста - тем больше выбор самых запоминающихся игр.

Можно не сомневаться, что у такого известного аксакала украинского тренерского цеха, как Мирон Маркевич, матчей высокой пробы в карьере больше, чем достаточно. 69-летнему специалисту пришлось испытать вкус ярких побед не только на национальном уровне, но и на международной арене. Возглавляемая им сборная Украины в 2010-м не проиграла ни одного из четырех поединков, трижды победив и однажды сыграв вничью. Это достижение, кстати, до сегодняшнего дня никто из тренеров пока не превзошел.

В европейских клубных турнирах под руководством Маркевича три наших клуба - львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и днепропетровский "Днепр" получили не один зачетный балл в таблицу коэффициентов УЕФА, порадовав болельщиков на протяжении не одного сезона.

Сейчас в тренерской деятельности Мирона Маркевича тайм-аут, поэтому есть возможность вспомнить те самые яркие мгновения. Корреспондент UA-Футбол обратился к специалисту с предложением назвать пять наиболее запоминающихся матчей из своей карьеры.

Несмотря на то, что их только на официальном уровне за более чем три десятка лет набежало уже более тысячи, Мирон Богданович долго не думал - уже через несколько минут озвучил итоговую пятерку собственного "хит-парада".

5-е место. Сезон 2013/14. Чемпионат Украины. 9-й тур

"Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев) - 3:0

В разгар осенней части сезона-2013/14 на верхних ступенях турнирной таблицы велась ожесточенная заочная борьба между "Металлистом" и "Шахтером". Моя команда к матчу с "Динамо" занимала первую строчку, опережая горняков на одно очко. Поэтому можете себе представить, насколько важной была наша домашняя встреча с киевлянами. К ней ребята подошли серьезно настроенными и в упорной борьбе в конце первого тайма Хавьер смог поразить ворота "Динамо". Помню, как гости во второй половине матча всячески пытались сравнять счет, однако это им не удавалось. А когда арбитр компенсировал к основному времени минут пять, высокое мастерство Сосы и Марлоса, которые забили два мяча "на исполнение", позволило одержать такую ​​яркую победу. Сорок тысяч болельщиков, пришедших на стадион понаблюдать за той игрой, провожали "Металлист" горячими аплодисментами. Было очень приятно.

4-е место. Сезон 1997/98. Чемпионат Украини.17-й тур

"Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Киев) - 2:1

Этот матч ставлю на четвертое место. Он отобразился в памяти незабываемой атмосферой на стадионе "Украина". Это была первая домашняя игра после зимнего перерыва в сезоне-1997/98, на которую пришло посмотреть почти 60000 народа. В составе "Динамо" играло тогда немало классных футболистов - Шовковский, Лужный, Головко, Каладзе, Косовский, Ребров, Шевченко. Отличный подбор исполнителей в ту пору был и у "Карпат" - Стронцицкий, Беньо, Чижевский, Езерский, Полунин, Ковалец, Паляница, Назаров, Шаран, Гецко ... Что и говорить, команда тогда была солидной! В той встрече с "Динамо" мы победили 2:1. Хорошо помню, что в составе моей команды забивали Беньо и Гецко, а в наши ворота голом отметился Гусин.

3-е место. Сезон-2011/12. Чемпионат Украины. 14-й тур

"Шахтер" (Донецк) - "Металлист" (Харьков) - 1:2

Третью позицию в своей пятерке отдам матчу на "Донбасс Арене", который состоялся в разгар осенней части сезона-2011/12. Мои подопечные из "Металлиста" в игре с "Шахтером" тогда выглядели довольно прилично и смогли взять верх.

Это была первая выездная победа над горняками за период моей работы с харьковской командой. В том матче хороший пас на Вильягру в конце первого тайма отдал Тайсон и тот открыл счет. А второй мяч в начале второго забил Торсигльери. "Шахтер" всячески пытался спасти положение, но мы не позволили этого сделать. Горняки ответили одним голом, после чего последних минут десять мы играли в меньшинстве после удаления Папы Гуйе. Напряжение было огромное, но нам удалось взять в Донецке три очка.

2-е место. Сезон-2011/12. Лига Европы. Матч 1/8 финала

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Металлист" (Харьков) - 1:2

Пожалуй, отдам второе место именно этому матчу, ведь он с учетом результата нашей домашней встрече (0: 1 в Харькове) отличался большим напряжением и драматизмом. В Пирее нам необходимо было забивать два мяча, однако вместо этого уже в первом тайме мы пропустили в свои ворота. После этого и начались одни из самых драматичных мгновений в моей карьере. На 78-й минуте Девич получил возможность сравнять счет с пенальти, однако его удар был неуклюжим и вратарь поймал мяч. Но следует отдать должное моей команде, которая проявила волю и характер до конца. Несмотря на рев бешеных греческих болельщиков, в последние минуты матча сначала счет сравнял Вильягра, а затем Девич забил второй мяч. Описать эйфорию, которая охватила нас после окончания игры, невозможно!

1-е место. Сезон 2014/15. Лига Европы. Ответный матч 1/2 финала

"Днепр" (Днепропетровск) - "Наполи" (Неаполь, Италия) - 1:0

Вне всякого сомнения, на первом месте у меня повторный полуфинальный поединок с итальянским "Наполи" в розыгрыше Лиги Европы. Во-первых, мы играли против классной команды, во-вторых, на кону стоял выход в финал Лиги Европы, а в-третьих, была масса народа и горячая поддержка. Эта игра проходила на НСК "Олимпийский" под аккомпанемент дождя, что несколько затрудняло действия футболистов обеих команд. В том матче моим ребятам удалось проявить характер и в непростом противостоянии победить. В составе нашей команды отличился Селезнев. Никогда не забуду эмоции, которые охватили меня, всю команду и многотысячную армию болельщиков после финального свистка! Такие мгновения запоминаются на всю жизнь.