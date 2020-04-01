Кризис карантина. Игрок ПФК Львов пожаловался на сложное моральное состояние

Полузащитник "Львова" Ярослав Богунов (№ 93) не скрывает, что карантин является настоящим испытанием для него

- Ярослав, две недели карантина: как самочувствие?

- Эмоциональный настрой плохой. Хочется тренироваться и играть.

- А какое настроение у партнеров, они рассказывают?

- Поддерживаю с ними связь, недавно разговаривал с Гончаром и Татарковым. Во всех ситуация похожа, всем сложно. Честно говоря, дошло уже до того, что и тем для разговоров особых нет - постоянно говорим об одном и том же.

- В "Львова" много бразильцев. Им в таких условиях может быть особенно сложно...

- Думаю, вдвойне. Они все здесь: кто-то по квартирам, кто-то на базе. Судя по соцсетям, тренируются по одному.

- Давайте об этом: какой у Вас "рецепт" поддержания формы?

- Еще перед карантином наш тренер по физподготовке раздал всем задачи. Затем каждый раз в начале недели задачи обновляются. Тренерский штаб следит. Понятно, что в упражнениях доминирует беговая работа. Кроме того, держим в тонусе пресс, руки, ноги, спину. С мячом работать сложнее, потому что одному не разгонишься.

- Что скажете о городе Львов - как он адаптировался к непростым условиям?

- Вообще-то я сейчас живу в Киеве - только начался карантин, сразу уехал. Провожу время с семьей, играем, фильмы смотрим и т.д. Думаю, так сейчас у всех.

- Сегодня особое значение приобретает проблема психологического равновесия людей, которые вынуждены не выходить из дома. Что посоветуете согражданам для поддержания «ментального здоровья»?

- Что я могу посоветовать, если себе не способен поднять настроение? ..Не хватает всего того, что было в нормальной жизни. Я понял, что жить по распорядку лучше, чем без него.