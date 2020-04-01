Тренер Эль Каддури рассказал о разрыве сотрудничества с Ребровым и развитие своей карьеры

Бывший футболист, фланговый защитник "Динамо" 2002-2013 годов и сборной Марокко Бадр Эль Каддури вспомнил, что делал после ухода из киевского клуба.

- Ты завершил карьеру в 2012 году, а в начале этого стал ассистентом главного тренера в юношеской сборной Марокко. Чем занимался все это время?

- Года два я просто отдыхал, проводил время с семьей, а потом начал учиться на тренера на курсах при федерации футбола.

После их окончания и получения тренерского диплома у меня была возможность поработать в тренерском штабе Сергея Реброва, когда он возглавлял "Аль-Ахли" в Саудовской Аравии, я даже подписал контракт с клубом, но именно в это время начиналось мое обучение в Марокко, и я не мог каждый месяц на 10 дней оставлять "Аль-Ахли" - таким образом я просто подвел бы Реброва, который звал меня помогать ему. Потом уже были предложения от марокканских клубов, но я хотел начинать свою тренерскую карьеру с более спокойной работы, поэтому остановил свой выбор на юношеской сборной U17.

- После завершения карьеры форму поддерживаешь для себя, продолжаешь играть в футбол? Возможно, хобби какое-то появилось?

- Я живу футболом. После Бога и семьи футбол идет следующим по важности для меня. Как и многие бывших футболистов, выхожу играть с друзьями в мини-футбол, поддерживаю форму.

- Ты был агентом, затем окончил курсы футбольного менеджмента, теперь ты ассистент тренера в юношеской сборной. В дальнейшем кем себя видишь?

- Попробовав себя в роли агента, я понял, что это не мое. Я был футболистом, жил с футболистами, и знаю, что если хочешь быть хорошим агентом, то надо обманывать игроков. Нельзя верить ни одному агенту. Я так не могу. Поэтому решил стать тренером - я люблю футбол, понимаю его, люблю адреналин, который получаешь во время каждой игры. Это моя жизнь. Футбол дал мне много, а теперь я хочу отдать - в частности, в работе с молодыми ребятами передать свой опыт. Ну а в дальнейшем, став старше, мечтаю стать генеральным директором какого-то клуба, а, возможно, и президентом.

- Кто из европейских наставников является примером для тебя?

- Наверное, не буду оригинальным - Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп. Приятно, что с ними пришлось пересекаться на поле во время игровой карьеры. И видя, успешных тренерские карьеры они сейчас строят, я вижу и для себя мотивацию также заниматься этим.

- Многие футболисты после завершения карьеры открывают какой-то бизнес. У тебя есть что-то подобное?

- Честно говоря, посвящаю себя футболу. С бизнесом как-то не сложилось, хотя пытался открыть дело. Но лучше я буду заниматься тем, что я действительно люблю.

- Какая ситуация сейчас в Марокко из-за пандемии коронавируса? Много заразившихся, или введен карантин?

- У нас, в принципе, как у всех. У нас уже был двухнедельный карантин, когда мы были на самоизоляции. Самое главное, что коронавирус добрался до нас уже после того, как в Европе прошла волна заболеваний, соответственно, мы успели подготовиться.

Король в ущерб экономике закрыл границы, благодаря чему масштабы эпидемии не так огромны, как в Европе. Несмотря на то, что Марокко - не такая богатая страна, но люди помогают друг другу, и только так, коллективными усилиями, мы сможем преодолеть эту проблему.