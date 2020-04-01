4 династии в зелено-белых цветах. Тлумак-младший признался об оговорках отца

17-летний Юрий Тлумак уже находится в обойме основы "Карпат", но еще не дебютировал в составе команды Романа Санжара.

Юрко рассказал об отношении отца, экс-вратаря "зелено-белых" Андрея Тлумака (а теперь коуча "Волыни") и матери к его карьере профессионального футболиста и о своих любимых футболистах из УПЛ.

- История "зелено-белых" знает 4 династии: Шулятицких, Кикотей, Шведов и Толочков. Для тебя имеет значение тот факт, что твой отец в свое время отдал много лет "Карпатам"?

- Это имеет огромное значение для меня. Вообще я стараюсь не просто дебютировать за "Карпаты", но и сыграть даже больше матчей, чем есть за спиной у отца. Пока об этом говорить рано, я только в начале пути, но такая цель однозначно существует. На данный момент хочу, чтобы мы остались в УПЛ, а в целом мечту о серьезных высоты с «Карпатами».

- Какую роль отец сыграл в твоей карьере?

- Он направляет, подсказывает и сильно помогает. Да, сейчас он работает и живет в Луцке, но мы общаемся по 3-4 раза в день. Мы с ним очень близки. Пересматриваем вместе каждый матч и папа часто меня критикует. Если я действительно сыграл неправильно, то он обязательно об этом скажет.

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- Когда-то твоя мама рассказывала в интервью, что не очень бы хотела, чтобы ее сыновья продолжили путь отца, поскольку профессиональный спорт - слишком опасное дело. Она не пыталась предостеречь тебя от этого?

- Я чувствовал максимальную поддержку от мамы. Возможно, она видела, что у меня есть определенные качества, чтобы стать футболистом. У нас не было таких разговоров, когда она бы запрещала играть в футбол. Точнее, мама нередко говорила: "Хватит тренироваться" (улыбается).

- У отца были оговорки - в свое время он уверял, что не хочет продолжения вратарской династии.

- Когда я был совсем маленьким, пожалуй, мне было лет 5-6, я брал вратарские перчатки, то отец в шутку бил по рукам и говорил, что у нас в семье только один вратарь (улыбается).

- Ты чуть ли не с рождения посещал стадион "Украина" с мамой, а потом и с младшим братом. Какое твое первое сознательное воспоминание о футболе?

- У меня очень много воспоминаний и осознание того, что я ходил практически на все матчи. Однако самое яркое воспоминание - игра отца против дортмундской "Боруссии". Ужасно обидно, что "Карпаты" тогда уступили дома 3:4, хотя это был выдающийся поединок с бешеной развязкой. В тот вечер традиционно, как и всегда, я тоже был на трибунах и переживал за любимую команду.

- Зачастую после матчей ты, а также сын Алексея Сучкова, Антон, выходили на поле "Украина" и пытались забить гол в большие ворота.

- Знаю, что такие моменты были, впрочем особенно в памяти они не запечатлелись. С Антоном у меня другие ассоциации - мы много времени проводили вместе за пределами стадиона. У нас была настоящая дружба, это замечательные детские воспоминания. Кстати, мы контактируем до сих пор. Сейчас Сучков-младший выступает за гродненский "Неман".

- Ты с детства посещал не только футбольные матчи, но и бывал на тренировочной базе. Чья игра тебе нравилась больше всего?

- Однозначно выделю Александра Рыкуна. Он такое вытворял с мячом! Это просто космос. Также очень нравилась работа с мячом Сандро Гурули. Мне всегда импонировали действия футболистов, которые направлены на атаку, на обострение игры.

- Твой брат Максим тоже играет в футбол?

- Да, он занимается в карпатовской школе. Позиция Максима - центральный защитник. Мы с ним довольно близкие, стараюсь ему подсказывать и помогать. Если брат настойчиво работать, то из него может вырасти хороший футболист.