Самый младший. Сын Тлумака рассказал о своих товарищах в Карпатах

17-летний воспитанник ФК "Карпаты" Юрий Тлумак признался о том, какие книги читает, с кем из игроков дружит и как общается с тренером Санжаром.

- Юрий, как проходит твой карантин?

- Почти постоянно нахожусь дома. Периодически езжу на базу, тренируюсь в зале. В свободное время смотрю фильмы и читаю книги. Сейчас подсел на автобиографии. Уже прочитал воспоминания Гвардиолы и Роналду, как раз читаю книгу Юргена Клоппа. Интересно узнавать мысли великих личностей в истории футбола и знакомиться с философией их видение игры.

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- Ты попадал в заявку на все матчи "Карпат" в 2020 году, однако на поле еще не выходил. Ждешь своего шанса?

- У нас есть диалог с тренером. Мне всего 17 лет, а я уже в главной команде - это большой аванс для меня. Отношусь с пониманием к тому, что пока не дебютировал. Это настоящая честь и радость тренироваться с основой. Думаю, Роман Николаевич выпустит меня на поле, когда я буду готов к этому.

- Похож путь вверх у твоего партнера Алексея Сыча. Он, как и ты, сыграл только один матч за «молодежку», и попал в главную команду в качестве игрока U-19.

- Каждый футболист хочет расти. В "Карпатах" молодежь имеет такую ​​возможность. Приятно, что тренерский штаб следит за всеми командами и доверяет молодежи.

Я просто работаю и стараюсь выполнять свою работу. У нас отличный коллектив, ребята много подсказывают мне. Пожалуй, больше всего общаюсь с Егором Назариной и Александру Бойчуком.