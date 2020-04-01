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Команда в которой я выходил из футбольного забытья - Худжамов попрощался с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

К сожалению, это не первоапрельская шутка

Команда в которой я выходил из футбольного забытья - Худжамов попрощался с Мариуполем
Новина українською

Голкипер Рустам Худжамов, который прекратил сотрудничество с "Мариуполем", попрощался с клубом и болельщиками команды.

- 8 сезонов и 136 матчей...

Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья!

Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой!

Спасибо тренерам и персоналу!

Спасибо болельщикам за критику и мотивацию, - написал голкипер в Инстаграме.

Напомним, что за азовцев Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.

8 сезонов и 136 матчей... Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья! Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу! Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И , конечно, спасибо @mariupol_ultras за вашу поддержку! До встречи ????????, @mariupolfc ! #mariupolfc

Публикация от Рустам Худжамов (@rustam_khudzhamov)

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
01.04.2020 в 16:49
Хороший вратарь, хороший человек. Успехов тебе Рустам!
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