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Команда в которой я выходил из футбольного забытья - Худжамов попрощался с Мариуполем
К сожалению, это не первоапрельская шутка
Голкипер Рустам Худжамов, который прекратил сотрудничество с "Мариуполем", попрощался с клубом и болельщиками команды.
- 8 сезонов и 136 матчей...
Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья!
Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой!
Спасибо тренерам и персоналу!
Спасибо болельщикам за критику и мотивацию, - написал голкипер в Инстаграме.
Напомним, что за азовцев Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.
8 сезонов и 136 матчей... Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья! Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой! Спасибо тренерам и персоналу! Спасибо болельщикам за критику и мотивацию! И , конечно, спасибо @mariupol_ultras за вашу поддержку! До встречи ????????, @mariupolfc ! #mariupolfc