Команда в которой я выходил из футбольного забытья - Худжамов попрощался с Мариуполем

Голкипер Рустам Худжамов, который прекратил сотрудничество с "Мариуполем", попрощался с клубом и болельщиками команды.

- 8 сезонов и 136 матчей...

Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость, команда в которой я выходил из футбольного забытья!

Спасибо от всего сердца всем, с кем мне повезло выходить на футбольное поле под этой эмблемой!

Спасибо тренерам и персоналу!

Спасибо болельщикам за критику и мотивацию, - написал голкипер в Инстаграме.