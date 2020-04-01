Шаблий: Украинский футбол переживет этот кризис, потери будут минимальны

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, компания которого сотрудничает с многими украинскими футболистами, рассказал о ситуации с контрактами футболистов в условиях форс-мажора, вызавнного пандемией коронавируса.

- Насколько уже ощутим кризис в мире футбола, который спровоцировал коронавирус?

- Пока никак это не отражается на футболистах. Им никто не предлагает понизить условия или отказаться от заработной платы. Все клубы держат ситуацию под контролем.

Думаю, наш футбол переживет этот кризис. Похожая ситуация была в 2014 году: некоторые клубы банкротились, другие - выдержали. У нас нет самоокупаемых клубов. Потери будут минимальны.

Понижение зарплат ни с кем не обсуждали, даже намеков не было. Речь только о возобновлении тренировочного процесса, игр.

- Если собственник клуба не сможет в полном объеме выплатить зарплату, то по контракту он на этот шаг пойти не сможет?

- Я считаю, что сможет. Это форс-мажор, и в каждом контракте он прописан. А форс-мажор может быть разным. Эту ситуацию может использовать и клуб, и сам футболист. Клуб не заинтересован в расставании с дорогостоящими игроками.

Все футболисты переживают. 90% футболистов с ума сходят: они не могут без тренировок. Это можно назвать своеобразной ломкой.

- Как быть футболистам, у которых с нынешним клубом истекает контракт в июне, но они имеют предварительное соглашение с другим клубом?

- Никаких проблем: по истечению текущего контракта они смогут перейти в новый клуб. Они будут принадлежать другому клубу. Если чемпионат затянется, я думаю, новый клуб разрешит им доиграть. Это форс-мажор.

- У Леднева и Тымчика, которые принадлежат "Динамо" и выступают на правах аренды в "Заре", заканчиваются контракты 30 июня. Если чемпионат не доиграют к этому моменту, а "Заря" и "Динамо" - непосредственные конкуренты; как цивилизованно решить вопрос о том, чтобы эти игроки доиграли сезон в "Заре"?

- Это будет обсуждаться между клубами. Вопрос еще в том, как на это отреагирует Премьер-Лига? Если смотреть на это с юридической точки зрения, то они должны вернуться в "Динамо" Киев.

- У украинских игроков будет возможность попасть в европейский клуб, если учитывать глобальный кризис, который возникнет после пандемии?

- Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам. Может даже странно, но они не останавливают процесс переговоров. Я не скажу, что работа остановилась. Я сейчас работаю в обычном режиме, несмотря на полную остановку футбола. Ведутся переговоры по игрокам на лето.