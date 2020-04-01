Шахтер – лучшая команда УПЛ по количеству и качеству обводок

Пока украинский футбол на карантине, который непонятно когда завершится, продолжаем подбивать статистические данные нынешнего сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет об обводках.

В нынешнем сезоне по количеству обводок лидирует "Шахтер", причем и по качеству тоже. Удачными эти действия игроков команды Каштру были в 65%.

Интересно, что "Динамо" в лидерах по количеству обводок нет – игроки Михайличенко по данному показателю идут лишь на 7-м месте, зато процент реализации данного компонента у киевлян второй после "Шахтера" - 59%.

Интересна и обратная сторона медали, а именно – процент успешных обводок, которые команды допустили сделать соперникам в матчах против себя. Тут лидируют оборонительные порядки "Шахтера" и "Динамо", а наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добилась "Заря". Год назад луганчан обыгрывали в среднем по 17 раз за игру, а в нынешнем – только 13.