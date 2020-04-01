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Тете: Президент Шахтера дает нам 20% скидку в своем торговом центре
Неплохой бонус к контракту
Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал, как он обустроился в Киеве после переезда из Бразилии.
"Президент клуба владеет торговым центром и дает 20% скидку на все товары в любом магазине. Это сумасшествие! Эту карточку мы получили примерно три месяца назад.
Я люблю гулять в торговом центре, там есть боулинг и картинг. Мне нравится боулинг, хорошее место для отдыха, да и к тому же позволяет поддерживать форму.
Торговый центр президента хорош, действительно хорош. Скидка действует по всему торговому центру и это очень хорошо, так как можно купить себе сразу несколько нужных вещей в одном месте", - рассказал Тете в интервью UOL.