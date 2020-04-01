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Майкон: Украина - это сильный европейский рынок

Премьер-лига
(1 голосов)
Майкон: Украина - это сильный европейский рынок
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон доволен тем, как развивается его карьера. Хавбек не скрывает, что в будущем хотел бы поиграть в топ-чемпионатах Европы.

"Я мечтал играть в Европе и Лиге чемпионов. Сегодня, слава Богу, я делаю это. Украина находится на виду, это сильный рынок в Европе, и великие игроки уходили отсюда в отличные команды, но сегодня я живу своим моментом. Всему свое время, потому сейчас я работаю над тем, чтобы все шло, как по маслу, и чтобы я мог сыграть как можно больше хороших матчей в футболке "Шахтера", - сказал Майкон.

Напомним, что в нынешнем сезоне Майкон провел 8 матчей в УПЛ, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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Источник:
esporte.ig.com.br

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