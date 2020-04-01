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Бабич: Насколько я знаю, Худжамов планирует завершить карьеру
Причина всему - травма
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал разрыв контракта между клубом и вратарем Рустамом Худжамовым.
"По моей информации, стороны договорились, нашли компромисс.
На данный момент он занимается семьей и своим брендом (вратарских перчаток – прим.). Причина ухода – только травма. Он и со мной разговаривал на эту тему. Глаза уже не горят, возраст и серьезная травма. У него стерся хрящ.
Чтобы продолжать карьеру, ему надо вживлять в колено имплант. Это достаточно дорогостоящая операция. А насколько она гарантирует продление футбольной карьеры – никто не скажет.
Как я знаю, он планирует завершить карьеру. У него есть свой бренд, он им занимается", – сказал Бабич.