Бабич: Насколько я знаю, Худжамов планирует завершить карьеру

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал разрыв контракта между клубом и вратарем Рустамом Худжамовым.

"По моей информации, стороны договорились, нашли компромисс.

На данный момент он занимается семьей и своим брендом (вратарских перчаток – прим.). Причина ухода – только травма. Он и со мной разговаривал на эту тему. Глаза уже не горят, возраст и серьезная травма. У него стерся хрящ.

Чтобы продолжать карьеру, ему надо вживлять в колено имплант. Это достаточно дорогостоящая операция. А насколько она гарантирует продление футбольной карьеры – никто не скажет.

Как я знаю, он планирует завершить карьеру. У него есть свой бренд, он им занимается", – сказал Бабич.