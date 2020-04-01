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Бабич: Насколько я знаю, Худжамов планирует завершить карьеру

Премьер-лига
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Причина всему - травма

Бабич: Насколько я знаю, Худжамов планирует завершить карьеру
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал разрыв контракта между клубом и вратарем Рустамом Худжамовым.

"По моей информации, стороны договорились, нашли компромисс.

На данный момент он занимается семьей и своим брендом (вратарских перчаток – прим.). Причина ухода – только травма. Он и со мной разговаривал на эту тему. Глаза уже не горят, возраст и серьезная травма. У него стерся хрящ.

Чтобы продолжать карьеру, ему надо вживлять в колено имплант. Это достаточно дорогостоящая операция. А насколько она гарантирует продление футбольной карьеры – никто не скажет.

Как я знаю, он планирует завершить карьеру. У него есть свой бренд, он им занимается", – сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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